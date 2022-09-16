Şili Cumhurbaşkanı Boric, İsrail Büyükelçisinin güven mektubu vereceği görüşmeyi erteledi

BUENOS Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric, İsrail'in Santiago Büyükelçisi Gil Artzyeli'nin güven mektubunu sunması için planlanan görüşmeyi erteledi.

Şili'de yayın yapan Ex-Ante haber sitesi, Filistin meselesine desteğiyle bilinen Cumhurbaşkanı Boric'in, temmuz ayında atanan İsrail Büyükelçisi Artzyeli'nin güven mektubunu teslim etmesi için ayarlanan görüşmeyi iptal ederek başka bir tarihe ertelediğini yazdı.

Üst düzey kaynaklara dayandırılan haberde, Artzyeli'nin güven mektubunu sunmasının planlandığı ve kısa bir süre kala başka bir tarihe çekilen görüşmenin, İsrail askerlerinin Filistinli bir genci öldürmesi nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Artzyeli, Şili Dışişleri Bakanlığında yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamasında, kendisinden özür dilendiğini, her iki ülkenin de iyiliği için bu olayın üstesinden gelineceğini söyledi.

Şili hükümetinden olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, İsrailli Büyükelçinin güven mektubunu ekim ayının ikinci haftası Şili Cumhurbaşkanı Boric'e teslim etmesi bekleniyor.