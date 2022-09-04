Şili'de halk yeni anayasa için sandık başında - Son Dakika
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Şili'de halk yeni anayasa için sandık başında

04.09.2022 18:38
Şili'de halk yeni anayasa için sandık başında

BUENOS Şili'de daha önce düzenlenen referandumda diktatör Augusto Pinochet döneminden kalma anayasanın yenilenmesini isteyen halk, yeniden yazılan anayasanın yürürlüğe girip girmemesine karar vermek için düzenlenen referandumda oy kullanıyor.

BUENOS Şili'de daha önce düzenlenen referandumda diktatör Augusto Pinochet döneminden kalma anayasanın yenilenmesini isteyen halk, yeniden yazılan anayasanın yürürlüğe girip girmemesine karar vermek için düzenlenen referandumda oy kullanıyor.

Kayıtlı yaklaşık 15 milyon seçmenin bulunduğu ülkede sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 38 bin 450'den fazla masada saat 18.00'a kadar devam edecek.

Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric, oy kullanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke olarak yaşadığımız tarihi andan gurur duyuyoruz. Sorumlu, huzurlu ve büyük bir neşeyle oy vererek tarihimizi yazma hakkımızı ve görevimizi yerine getirelim." açıklamasında bulundu.

Anketlerde yeni anayasa karşıtları önde çıkarken, referanduma katılımın da sonucu etkileyecek kilit faktörlerden olduğu belirtiliyor.

Şili'de halk, Ekim 2020'de düzenlenen referandumla diktatörlük döneminden kalma anayasanın yeniden yazılmasını istemiş, ardından da yeni anayasayı yazacak heyet için oy kullanmıştı.

"Diktatörlük rejiminin mirası" 1980 anayasası

Şili'de Ekim 2019'da başlayıp 5 aydan fazla süren, yağma ve şiddet olaylarına neden olan "sosyal patlama" adı verilen hükümet karşıtı gösterilerde, anayasanın yeniden yazılması protestocuların başlıca isteklerinden biriydi.

Diktatör Pinochet döneminde yazılan Şili anayasası, halkın bir kısmına göre, "diktatörlük rejiminin mirası" ve "eşitsizliğin temel kaynağı" olarak değerlendiriliyor.

Aynı şeklide Pinochet eliyle yapılan özelleştirmeler ve özelleştirme teşvikleri nedeniyle yeterli sağlık, eğitim ve emeklilik gibi kamu hizmetlerini garantilemeyen bir ekonomik sistemi koruduğu düşünülüyor.

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Kaynak: AA

Augusto Pinochet, Şili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şili'de halk yeni anayasa için sandık başında - Son Dakika

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