Şili halkı yeni anayasanın yürürlüğe girmesini istemedi - Son Dakika
Üye Girişi

Şili halkı yeni anayasanın yürürlüğe girmesini istemedi

05.09.2022 03:58

BUENOS Şili'de, yazılan yeni anayasanın yürürlüğe konulup konulmayacağına ilişkin olarak düzenlenen referanduma katılanların yüzde 61,9'u "hayır" oyu verdi.

BUENOS Şili'de, yazılan yeni anayasanın yürürlüğe konulup konulmayacağına ilişkin olarak düzenlenen referanduma katılanların yüzde 61,9'u "hayır" oyu verdi.

Şili Seçim Servisi verilerine göre, şu ana kadar sandıkların yüzde 98,43'ü açıldı.

Yapılan sayımda, ülkede yeni anayasanın yürürlüğe girmesini isteyenlerin oranı yüzde 38,1, istemeyenlerin oranı ise yüzde 61,9 olarak belirlendi.

Böylece, diktatör Augusto Pinochet döneminde hazırlanan ve birçok kez revize edilen mevcut anayasa yürürlükte kaldı.

Şili'de hazırlanan yeni anayasa, devlet çalışanlarının yarısının kadınlardan oluşması, ülkedeki 11 yerli topluluğun tanınarak Şili'nin "çok uluslu ülke" olarak tanımlanması, cumhurbaşkanı adayı olma yaşının 35'ten 30'a düşürülmesi, kürtajın yasal hale getirilmesi, Senatonun kaldırılması ve yerine Bölgeler Meclisi kurulması, su kriziyle mücadele için su kaynaklarına "sahiplenilemez" statüsü verilmesi ve Ulusal Sular Ajansı kurulmasının da aralarında bulunduğu 388 maddeden oluşuyordu.

Yeni anayasa, Ekim 2020'de anayasanın yeniden yazılıp yazılmaması için yapılan referandumla kararlaştırılmış, 2021'deki belediye seçimlerinde yeni anayasayı yazacak heyet halkın oylarıyla seçilmişti.

"Diktatörlük rejiminin mirası"

Şili'de Ekim 2019'da başlayan ve 5 aydan fazla süren yağma, şiddet olaylarına neden olan ve "sosyal patlama" adı verilen hükümet karşıtı gösterilerde, anayasanın yeniden yazılması protestocuların başlıca isteklerindendi.

Diktatör Pinochet döneminde yazılan Şili anayasası, halkın bir kısmınca "diktatörlük rejiminin mirası" ve "eşitsizliğin temel kaynağı" olarak değerlendiriliyor.

Anayasa'nın, Pinochet eliyle yapılan özelleştirmeler ve özelleştirme teşvikleri nedeniyle yeterli sağlık, eğitim ve emeklilik imkanı sağlamayan ekonomik sistemi koruduğu düşünülüyor.

YORUMLAR
500
ERBAŞ: BUGÜNKÜ NESİL BİZİM SORUMLULUĞUMUZ ALTINDA ERBAŞ: BUGÜNKÜ NESİL BİZİM SORUMLULUĞUMUZ ALTINDA Şili'de yeni anayasa referandumunda oy verme işlemi bitti Şili'de yeni anayasa referandumunda oy verme işlemi bitti
Kaynak: AA

Augusto Pinochet, Togo Cumhuriyeti, Şili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şili halkı yeni anayasanın yürürlüğe girmesini istemedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:30 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışına AK Parti'den sert tepki: Demirtaş'ı da eş genel başkan yapın
08:17 TikTok fenomeni ve 2017 güzellik yarışması finalisti Tanya Pardazi paraşütle yere çakıldı
08:14 Ömer Erdoğan uçan tekme atan Ankaragücü taraftarını kınamayıp Beşiktaşlı genç oyuncu Oğuzhan Akgün'e tepki gösterdi
07:55 Ankaragücü taraftarından Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme! Zehir zemberek açıklamalar geldi
07:45 Dmitri Medvedev, Batı'nın Rusya planına meydan okudu: İnsanlık için kıyamet günü olur
01:49 MSB, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde skorsky tipi bir helikopterimizin kaza kırıma uğradığını açıkladı
01:15 Sunucu Mehmet Ali Erbil, TikTok hesabından Yunanistan'a tepki gösterdi: Başınızı ezeceğiz
00:42 Ankaragücülü futbolcu Oğuz Ceylan, Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme atan taraftarı savundu: El kol yaparsa sonucu bu olur
00:27 Beşiktaşlı futbolculara tekme atan taraftarı yakalayan Josef De Souza, kırmızı kart gördü
23:59 Ankara'da maç sonu sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya uçan tekme attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 08:39:21. #1.12#
SON DAKİKA: Şili halkı yeni anayasanın yürürlüğe girmesini istemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement