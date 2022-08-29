Venezuela ve Kolombiya 3 yıl sonra diplomatik ilişkileri yeniden kurdu - Son Dakika
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Venezuela ve Kolombiya 3 yıl sonra diplomatik ilişkileri yeniden kurdu

29.08.2022 05:06
Venezuela ve Kolombiya 3 yıl sonra diplomatik ilişkileri yeniden kurdu

BUENOS Venezuela ile Kolombiya arasında 3 yıl önce Kolombiya'nın Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı darbe girişiminde bulunan ABD destekli muhalif lider Juan Guaido'yu desteklemesi nedeniyle kesilen diplomatik ilişkiler, iki ülkenin büyükelçilerinin görev...

BUENOS Venezuela ile Kolombiya arasında 3 yıl önce Kolombiya'nın Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı darbe girişiminde bulunan ABD destekli muhalif lider Juan Guaido'yu desteklemesi nedeniyle kesilen diplomatik ilişkiler, iki ülkenin büyükelçilerinin görev yerlerine ulaşmasıyla yeniden kuruldu.

Eski Dışişleri Bakanı ve Venezuela'nın Bogota Büyükelçisi Felix Plasencia Bogota'ya, Kolombiya'nın Karakas Büyükelçisi Armando Benedetti de Venezuela'nın başkenti Karakas'a ulaştı.

Böylece, iki ülke arasında Şubat 2019'da kopan diplomatik ilişkiler, Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Maduro'nun karşılıklı büyükelçi atamalarıyla yeniden tesis edildi.

"Venezuela ile ilişkiler hiç kesilmemeliydi"

Benedetti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela ile ilişkiler hiç kesilmemeliydi, biz kardeşiz ve hayali bir çizgi bizi ayıramaz, Cumhurbaşkanı Duque ile olduğu gibi bir kamu politikasının bizi ayırması söz konusu bile olamaz. Venezuela ile ilişkileri yeniden kuracağız." ifadelerini kullandı.

Diplomatik ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasındaki ticaretten 8 milyon Kolombiyalının geçindiğini hatırlatan Benedetti, Kolombiya hükümetinin vergi muafiyetleriyle bölgenin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar yapabileceğini söyledi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Carlos Faria da Benedetti'nin, Venezuela Dışişleri Bakanı Yardımcısı Rander Pena tarafından karşılandığı fotoğrafları paylaşarak, "Bunun, halklarımız arasındaki kardeşlik ve iş birliği bağlarını derinleştirmek ve bu şekilde geleceğe birlikte ilerlemek için yeni bir başlangıç ??olacağına dair kendinden emin ve umut dolu ülkemizdeki Kolombiya Büyükelçisi Armando Benedetti'yi coşkuyla karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kardeş halklar arasındaki iyi iletişim geleneğini kurtarmak için çalışıyoruz"

Venezuelalı eski Bakan Plasencia, Bogota'ya ulaştıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bogota'da olmaktan mutluyum, çok fazla iş ile çalışmaya geldim ve Büyükelçi Benedetti de Karakas'a ulaştı. İşleri doğru yapmak ve kardeş halklar arasındaki iyi iletişim geleneğini kurtarmak için koordineli bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

İki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi için çalışacağını aktaran Plasencia, iki halkın da çıkarları için ikili ilişkilerin daha aktif hale gelmesi gerektiğini belirtti.

Kolombiya'da 19 Haziran'daki ikinci tur seçimlerini kazanan ve 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı görevini devralan sol görüşlü Petro'nun ilk icraatlarından biri komşu ülke ile 3 yıldır kopuk olan ikili ilişkileri kurmak adına büyükelçi atamak olmuştu.

Petro ile Maduro, 11 Ağustos'ta karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurmuştu.

Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkilerin kesilmesi

Birbirine çok yakın kültür ve ortak tarihe sahip Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, 2019'da Kolombiya'nın Maduro hükümetine karşı ABD destekli Guaido'yu desteklemesiyle zayıflamış ve Maduro, Şubat 2019'da ülkesine yapılan saldırılara ön ayak olmakla suçladığı Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

O dönem, ABD hükümetiyle yakın ilişkiye sahip sağ görüşlü eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque liderliğindeki Kolombiya, Nisan 2019'da Maduro hükümetine askeri darbe girişiminde bulunan ve Venezuela'da kendini "meşru devlet başkanı" ilan eden Guaido'yu tanımış, Kolombiya da kendisine diplomatik temsilcilik vermişti.

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Kaynak: AA

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