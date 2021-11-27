Sosyal medyada hayvanlar alemine ilişkin çok sayıda paylaşım yapılıyor. Fakat bu sefer yapılan paylaşım, daha öncekileri gölgede bıraktı. Genelde rakiplerini kısa süre içerisinde alt etmesiyle tanınan aslan, bu sefer büyük bir hezimete uğruyor.
Sürüsündeki başka bir bufalonun, aslan tarafından rahatsız edildiğini gören sinirli bufalo, hızla aslana doğru koşarak hem arkadaşını kurtarıyor, hem de rakibine uzun süre unutamayacağı ağır bir yenilgi tattırıyor. Bufalonun aslanı tuttuğu gibi fırlatması, saniye saniye görüntülere yansıdı.
Son Dakika › Yaşam › Bufalo'nun cesareti! Ormanların kralı Aslan'ı yerden yere verdu! - Son Dakika