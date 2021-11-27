Üye Girişi
Bufalo'nun cesareti! Ormanların kralı Aslan'ı yerden yere verdu! - Son Dakika

Bufalo'nun cesareti! Ormanların kralı Aslan'ı yerden yere verdu!

27.11.2021 09:58

Ormanların kralı olarak bilinen aslanların genelde rakiplerine şans tanımadıkları bilinir. Ancak bu sefer öyle olmadı. Aslanın, arkadaşını rahatsız ettiğini gören bufalo, hızla gelerek rakibini yerden yere vurdu.

Sosyal medyada hayvanlar alemine ilişkin çok sayıda paylaşım yapılıyor. Fakat bu sefer yapılan paylaşım, daha öncekileri gölgede bıraktı. Genelde rakiplerini kısa süre içerisinde alt etmesiyle tanınan aslan, bu sefer büyük bir hezimete uğruyor.

GÖZÜ DÖNEN BUFALO, RAKİBİNE ACIMADI

Sürüsündeki başka bir bufalonun, aslan tarafından rahatsız edildiğini gören sinirli bufalo, hızla aslana doğru koşarak hem arkadaşını kurtarıyor, hem de rakibine uzun süre unutamayacağı ağır bir yenilgi tattırıyor. Bufalonun aslanı tuttuğu gibi fırlatması, saniye saniye görüntülere yansıdı.

Bufalo'nun cesareti! Ormanların kralı Aslan'ı yerden yere verdu!

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bufalo'nun cesareti! Ormanların kralı Aslan'ı yerden yere verdu! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MasterChef Türkiye yarışmacıları, O Ses Türkiye'de şarkı söyledi! Tahsin, büyük ödülün sahibi oldu 09:43 MasterChef Türkiye yarışmacıları, O Ses Türkiye'de şarkı söyledi! Tahsin, büyük ödülün sahibi oldu Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti 08:55 Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Baba ile oğul, ev taşınma parası yüzünden kavga etmiş 08:13 Baba ile oğul, ev taşınma parası yüzünden kavga etmiş
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak 07:25 Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak İşte yeni iPhone 14' hakkında sızanlar: Tasarımı nasıl, özellikleri ne? 06:21 İşte yeni iPhone 14' hakkında sızanlar: Tasarımı nasıl, özellikleri ne? TÜGVA'dan, 01:21 TÜGVA'dan, "Verilerimizi çaldılar, sahte belgeler ürettiler" iddiası
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi 22:47 Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi 17:16 CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi

Son Dakika Haberleri
09:58 Bufalo'nun cesareti! Ormanların kralı Aslan'ı yerden yere verdu!
09:56 Trafik cezaları, ehliyet-pasaport bedelleri ve harçlara yüzde 36,2 zam
09:40 Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar
09:37 Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 27 Kasım dolar ve euro fiyatı
09:26 İşte Nurgül Yeşilçay'ın yeni dizisi! Son Nefesime Kadar dizisiyle ekran özlemine son veriyor!
09:26 Düğünlerin acıklı türküsünün dokunaklı hikayesi! "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" ne zaman doğdu?
09:23 Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar
08:56 2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
08:56 Tarihi Çiçek Pasajı'nda gergin dakikalar! Havaya ateş açarak bir kadını rehin alan şüpheli gözaltında!
08:54 Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti
Trafik cezaları, ehliyet-pasaport bedelleri ve harçlara yüzde 36,2 zam Trafik cezaları, ehliyet-pasaport bedelleri ve harçlara yüzde 36,2 zam         
09:57
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine açıklama Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine açıklama         
07:26
Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor         
07:22
Meksika'da frenleri tutmayan yolcu otobüsü eve daldı: 19 ölü, 30 yaralı Meksika'da frenleri tutmayan yolcu otobüsü eve daldı: 19 ölü, 30 yaralı         
03:15
Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası kalp krizi geçirdi Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası kalp krizi geçirdi         
01:13
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 10:09:25. #1.11#
SON DAKİKA: Bufalo'nun cesareti! Ormanların kralı Aslan'ı yerden yere verdu! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement