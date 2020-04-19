Büfe açan ve alışveriş yapanlara 3 bin 150'şer lira ceza - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma yasağına rağmen büfesini açan bir kişi ve 2 çalışanı ile alışveriş yapan 1 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kahramanmaraş'ta denetimlerini sürdüren polis, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bir büfenin açık olduğunu tespit etti. Hemen müdahale eden ekipler, büfe sahibi, 2 çalışanı ve alışveriş yapan bir kişiyi belirledi. Yasak olmasına rağmen iş yerinin açılması ve alışveriş yapılmasının Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı olduğunu hatırlatan polis, 4 kişiye ayrı ayrı 3 bin 150'şer lire olmak üzere toplam 12 bin 600 lira idari para cezası kesti.