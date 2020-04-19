Son Dakika › Güncel › Büfe açan ve alışveriş yapanlara 3 bin 150'şer lira ceza - Son Dakika
Büfe açan ve alışveriş yapanlara 3 bin 150'şer lira ceza
6 saat önce
Büfe açan ve alışveriş yapanlara 3 bin 150'şer lira cezaKAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma yasağına rağmen büfesini açan bir kişi ve 2 çalışanı ile alışveriş yapan 1 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
Büfe açan ve alışveriş yapanlara 3 bin 150'şer lira ceza
KAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma yasağına rağmen büfesini açan bir kişi ve 2 çalışanı ile alışveriş yapan 1 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kahramanmaraş'ta denetimlerini sürdüren polis, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bir büfenin açık olduğunu tespit etti. Hemen müdahale eden ekipler, büfe sahibi, 2 çalışanı ve alışveriş yapan bir kişiyi belirledi. Yasak olmasına rağmen iş yerinin açılması ve alışveriş yapılmasının Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı olduğunu hatırlatan polis, 4 kişiye ayrı ayrı 3 bin 150'şer lire olmak üzere toplam 12 bin 600 lira idari para cezası kesti.
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 08:58 Kaynak: DHA
Son Dakika Ankara'da çadır deposunu pavyona çevirenlere 60 bin lira ceza "Fakirler koronadan ölsün" diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı Alkollü sürücünün taktığı çakar pahalıya patladı Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Bankaya camını kırarak girdi, 'Sokağa çıkma yasağında yatacak yerim yok' dedi Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım Babasına kızdı, 7 bin TL'lik kombiyi parçalayıp balkondan attı Boş yolda takla atan aracından burnu bile kanamadan çıktı Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı Acil tıp teknisyeni, "Evde Kal" çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti