Büfe işletmecilerine silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Büfe işletmecilerine silahlı saldırı: 2 yaralı

28.06.2022 08:41
Büfe işletmecilerine silahlı saldırı: 2 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde büfe işleten N.B. ve M.Ç. silahlı saldırıda yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde büfe işleten N.B. ve M.Ç. silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille büfeye şüpheliler, işletmeci N.B. ve M.Ç.'ye tabanca ile 11 el ateş edip, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bacaklarından yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Sele kapılmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Son dakika haberi | Sele kapılmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Tekel büfe kurşunlandı: 2 yaralı Tekel büfe kurşunlandı: 2 yaralı
Kaynak: DHA

Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büfe işletmecilerine silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:41 Resmi Gazete'den yayımlandı: Mevduatta stopaj vergisi indirimleri 6 ay daha uzatıldı
08:30 Adı Galatasaray ile anılan Anderson Talisca'nın sözleri gündem oldu! "Gelecek sezon daha büyük hedefler için..."
08:27 Kamuyu 25 milyar TL zarara uğratan şirketlerden hesap soruluyor! "Demir Yumruk" operasyonuyla 3 ayrı suç örgütü lideri ve 250 şüpheli gözaltına alındı
00:48 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
23:51 Aile Destek Programı'ndan kimler faydalanabilir? Bakan Yanık açıkladı: Hiç sosyal yardım almamış vatandaşlar da yararlanabilecek
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 08:46:14. #1.13#
SON DAKİKA: Büfe işletmecilerine silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement