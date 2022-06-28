Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde büfe işleten N.B. ve M.Ç.'yi tabanca ile ateş ederek vuran 2 kişinin olay yerine gelişleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde beyaz renkli otomobilden inen maskeli şüphelilerin büfeye doğru gitmeleri, kaçmaları yer alıyor.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büfe işletmecilerine silahlı saldırı: 2 yaralı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.