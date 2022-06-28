Büfe işletmecilerine silahlı saldırı: 2 yaralı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Büfe işletmecilerine silahlı saldırı: 2 yaralı (2)

28.06.2022 14:43
Büfe işletmecilerine silahlı saldırı: 2 yaralı (2)

SALDIRGANLARIN GELİŞİ GÜVENLİK KAMERASINDA Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde büfe işleten N.B. ve M.Ç.'yi tabanca ile ateş ederek vuran 2 kişinin olay yerine gelişleri güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRGANLARIN GELİŞİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde büfe işleten N.B. ve M.Ç.'yi tabanca ile ateş ederek vuran 2 kişinin olay yerine gelişleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde beyaz renkli otomobilden inen maskeli şüphelilerin büfeye doğru gitmeleri, kaçmaları yer alıyor.

Olayda kullanılan otomobil Kandilli beldesinde terk edilmiş olarak bulunurken, şüphelilerin de başka bir araçla kaçtıkları öğrenildi.

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle ırmak taştı, tarım arazileri su altında kaldı Zonguldak'ta sağanak nedeniyle ırmak taştı, tarım arazileri su altında kaldı Son dakika haberi | Sele kapılmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Son dakika haberi | Sele kapılmaktan itfaiye ekipleri kurtardı
Kaynak: DHA

Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büfe işletmecilerine silahlı saldırı: 2 yaralı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:43 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'ya seslendi: Sökülen rütbelerinizi geri takacağız
14:16 Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak
14:12 TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoda Arap ezgilerinin yer alması büyük tepki çekti! Eleştiriler sonrası video yayından kaldırıldı
14:08 Cesur pozlarıyla tanınan İngiliz sunucunun pozu yürek hoplattı! Arkadaşıyla beraber tenis oynarken kalçasını gösterdi
14:03 Sokak ortasında öldürülen Raziye'nin katili, indirim almadan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
13:59 Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kadına şiddet görüntüleri izleyenleri şoka uğrattı! Kadının kafasına vura vura araca bindirdi
13:44 İkinci evliliğine karşı çıktıkları gerekçesiyle annesini ve babasını döven adam, 14 yaşındaki kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13:04 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kulisleri hareketlendiren iddia: Merkezinde Zafer Partisi'nin olduğu yeni bir ittifak kuruluyor
13:02 TFF'den yeni kural! Oynatılmayan 23 yaş üstü futbolcular kulüpten gidebilir
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 14:50:02. #1.11#
SON DAKİKA: Büfe işletmecilerine silahlı saldırı: 2 yaralı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement