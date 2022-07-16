BÜFE İŞLETMECİSİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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BÜFE İŞLETMECİSİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

16.07.2022 17:28

Büfe işletmecisini öldürüp, kayınbiraderini de yaralayan 3 şüpheli tutuklandı (2)Muğla'nın Datça ilçesinde büfe işletmecisi Erhan Okur'un öldüğü, kayınbiraderi Mustafa Geremeli'nin de yaralandığı kavganın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Büfe işletmecisini öldürüp, kayınbiraderini de yaralayan 3 şüpheli tutuklandı (2)

Muğla'nın Datça ilçesinde büfe işletmecisi Erhan Okur'un öldüğü, kayınbiraderi Mustafa Geremeli'nin de yaralandığı kavganın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Erhan Okur'un, bira kasalarının arkasında, şüpheli H.T. tarafından bıçaklanma anı yer alıyor. H.T.'nin, biri kalbine isabet eden iki bıçak darbesi ile yere yığılarak son nefesini veren Erhan Okur'un yanına gidip bir şeyler söylediği ve sonrasında karşı binadan kendine bağırıp üzerine tabak atan görgü tanıklarını tehdit ettiği görülüyor.

CİNAYETİ İŞLEYEN ARKADAŞINI YUMRUKLAYIP, TOKATLADI

Güvenlik kamerası kayıtlarında en dikkat çeken görüntü ise şüphelilerden S.A.'nın tepkisi oldu.

S.A.'nın olayda bıçağı kullanan arkadaşı H.T.'yi birkaç kez başına yumruk atıp, tokatladığı ve iterek otomobile bindirdiği görüldü. Direksiyona geçen H.T.'nin kendisine tepki gösteren arkadaşı S.A.'yı olay yerinde bıraktığı görüldü. H.T.?nin bir süre sonra limandan 'U' dönüşü yapıp, dönerek S.A.'yı otomobile aldığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BÜFE İŞLETMECİSİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BÜFE İŞLETMECİSİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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