Büfe önünde silahlı kavga: 3 yaralı
1 saat önce
SAMSUN'da büfe önünde çıkan kavgada, büfe sahibinin tabancayla vurduğu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:29 Kaynak: DHA
SAMSUN'da büfe önünde çıkan kavgada, büfe sahibinin tabancayla vurduğu 3 kişi yaralandı.
Olay, dün gece İlkadım
ilçesi Derecik
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre büfe önünde alkol alan kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgaya karışan büfe sahibi H.A., belinden çıkardığı tabancayı ateşlemesi sonucu İsa S. (40), Hasan D. (42) ve Serkan
Ö. (43) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.A. gözaltına alınırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Samsun
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