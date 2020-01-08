Büfe ve sünger atölyesi, yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büfe ve sünger atölyesi, yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Büfe ve sünger atölyesi, yangında kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, büfede çıkan yangın, yandaki 2 katlı sünger atölyesine sıçradı.

Büfe ve sünger atölyesi, yangında kullanılamaz hale geldi, System.String[]

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, büfede çıkan yangın, yandaki 2 katlı sünger atölyesine sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülürken, büfe ve sünger atölyesi, kullanılamaz hale geldi.

Karabağlar'daki 4044 Sokak'ta bulunan büfede, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büfeyi sarmaya başlarken, dükkan sahibi, kendisini dışarı atıp, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yangın, büfenin yanındaki 2 katlı sünger atölyesine sıçradı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri yarım saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Yangın nedeniyle büfe ve sünger atölyesi kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Karabağlar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:49 Kaynak: DHA
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