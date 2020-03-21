Büfeciden ikaz şeritli koronavirüs önlemi - Son Dakika

Edirne'de bir büfeci, iş yerinin önünde yere monteli masa ve sandalyeleri müşterilerinin oturmaması için ikaz şeridiyle çevirerek yeni tip koronavirüs için önlem aldı.

Büfeci Gürkan Ezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büfenin kentin en işlek yerlerinden Saraçlar Caddesi'nde yer aldığını söyledi.

İş yeri açık olan esnafın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uyguladığını belirten Ezer, şöyle konuştu:

"Büfemizin önündeki masa ve sandalyeleri vatandaşlarımız oturmasın diye şeritle sardık, bantladık. Tedbirlerimizi aldık, eldivenlerimizi taktık. Çay isteyenlere tek kullanımlık pet bardakla veriyoruz. Büfemize alışverişe gelen yaşlılara uyarılarda bulunuyoruz. 'Sokağa çıkmayın, evlerinize gidin oturun' diyoruz. Genelde yaşlılar sokağa çıkıyor, söz dinlemiyorlar."

Öte yandan, Edirne Belediyesince bu caddedeki banklar kaldırılmasına rağmen, bazı yaşlı vatandaşların büyük çiçekliklerin kenarlıklarında toplu halde oturdukları gözlendi.