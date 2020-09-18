Büfecilerden İBB önünde yüksek zam protestosu - Son Dakika

Büfecilerden İBB önünde yüksek zam protestosu

İstanbul Tekel-Gazete Bayileri Esnaf Odası üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) büfe kiralarına yaptığı zamları protesto etti.

İstanbul Tekel-Gazete Bayileri Esnaf Odası üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) büfe kiralarına yaptığı zamları protesto etti.

Oda üyeleri, İBB karşısındaki Saraçhane Parkı'nda toplandı. "Hak hukuk adalet, herkes için adalet" yazılı pankart açan katılımcılar, "Büfeler yenilensin işletmeciler değil", "Yandaş değil emekçiyiz", "Coronayla savaşmak istiyoruz sizinle değil" şeklinde dövizler taşıdı. Grup, "Hak, hukuk adalet", "Büfeme dokunma" şeklinde sloganlar attı.

Katılımcılar adına açıklama yapan Oda Başkanı Ferihan Karasu, birçok esnafın 1994 öncesinden bu yana hizmet verdiğini söyledi.

Karasu, temmuz ayındaki İBB Meclis toplantısında CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın kendilerini "yandaş" ve "rant heveslisi" olarak yaftalayarak itibarsızlaştırmaya çalıştığını savunarak, "Haftanın 7 günü, günde en az 17 saat ayakta ve dar bir alanda çalışıyoruz. Üyelerimizin neredeyse hepsinde bel fıtığı, varis, diyabet, obezite gibi meslek hastalıkları oluşuyor." diye konuştu.

Cirolarının önemli bir kısmını toplu ulaşım kartları ve sigara satışının oluşturduğunu anlatan Karasu, "Bu çalışma şartlarını, harcanan yoğun emeği ve az kazancımızı Kültür AŞ yönetimi de çok iyi bilmesine rağmen biz işletmecilere çok ağır şartları olan yeni bir sözleşme dayatılmaktadır." dedi.

"Kültür AŞ sözleşme imzalanmazsa 1 Ekim itibarıyla büfelerimizi boşaltmamızı istiyor"

Her yıl işletmecisi oldukları büfeler için düzenli olarak enflasyonun üzerinde kira zammı yapılmasına karşın İBB yönetiminin 2015 yılından beri zam yapılmadığı iddiasında bulunduğunu belirten Karasu, 2020 yılının 9 ayında kiralarına yüzde 15 zam yapıldığını aktardı..

"Büfe İstanbul" markası altında da değiştirilmesi düşünülen büfeler için 80 ila 300 bin lira arasında ücret talep edildiğini dile getiren Karasu, şöyle konuştu:

"Bir yıl sonra teslim edilecek büfeler için ekim ayından başlayarak 12 aylık dönemde ödeme talep edilmektedir. 12 ay sonra kara geçecek bu işletmelerin aylık 6 bin 500 TL ile 25 bin TL taksitleri bu pandemi döneminde nasıl ödeyeceği hesaba katılmamıştır. Ekonomik daralmayla cirolarımızın yüzde 60-70 oranında düşmesine rağmen bizden bu paraları istemek hak, hukuk, adalet ve vicdana aykırıdır. Kültür AŞ yönetimi, sıraladığımız bu şartların 7 gün içerisinde kabul edilerek sözleşmeyi imzalamamızı, aksi takdirde 1 Ekim itibarıyla büfelerimizi boşaltmamızı istemektedir."

İBB yönetiminin kendileriyle görüşmeye yanaşmadığını ifade eden Karasu, sözleşmenin pandemi sonuna kadar askıya alınmasını, sonrasında da durumun ve şartların yeniden değerlendirilerek her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde düzenlenmesini talep etti.

Büfecilerden İBB önünde yüksek zam protestosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Gazete, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büfecilerden İBB önünde yüksek zam protestosu - Son Dakika

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