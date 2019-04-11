Son Dakika Haberleri: Büfeciye Sahte Para Verince Yakalandılar

Büfeciye Sahte Para Verince Yakalandılar

2 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, büfeden sahte para ile alışveriş ihbarı üzerine polis tarafından düzenlenen operasyonda, hepsi sahte olmak üzere 100 TL'lik 228 banknot ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Büfeciye Sahte Para Verince Yakalandılar, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, büfeden sahte para ile alışveriş ihbarı üzerine polis tarafından düzenlenen operasyonda, hepsi sahte olmak üzere 100 TL'lik 228 banknot ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Körfez Fatih Mahallesi'nde bulunan büfeye gelen bir kişi, alışveriş yaptıktan sonra iş yeri sahibine 100 TL'lik banknot verip, otomobille uzaklaştı. Paranın sahte olduğunu fark eden büfecinin ihbarı üzerine polis, şüphelinin plakası belirlenen aracı takibe alındı. Otomobil durdurularak, şüpheli S.Ö. gözaltına alındı. S.Ö.'nün üzerinde hepsi sahte olmak üzere 100 TL'lik 21 banknot ele geçirildi. Şüpheli sahte paraları Yalı Mahallesi'nde TIR sürücüsünden aldığını söyledi. Bir limana yük getiren TIR sürücüsü S.E. de polis tarafından gözaltına alındı. TIR'da yapılan aramada, gizli bölmede hepsi sahte olmak üzere 100 TL'lik 206 banknot ele geçirildi. Operasyonda toplam 228 banknota el konuldu, 2 şüpheli hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:20 Kaynak: DHA
Körfez, Kocaeli, Polis, Güncel
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