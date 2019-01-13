Son Dakika Haberleri: Büfede Çıkan Tartışmada Tabancayla Öldürüldü

Büfede Çıkan Tartışmada Tabancayla Öldürüldü

1 saat önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, büfede çıkan tartışmada tabancayla vurulan Ahmet Can Yaşlı (23), hayatını kaybetti.

Büfede Çıkan Tartışmada Tabancayla Öldürüldü, System.String[]
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, büfede çıkan tartışmada tabancayla vurulan Ahmet Can Yaşlı (23), hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili büfe işletmecisi Ramiz S. (47) ile Kerim A.'yı (43) gözaltına aldı.

Olay, dün gece Küçük Kumla Mahallesi Abdullah Aslan Caddesi'ndeki büfede meydana geldi. Büfeye gelen Ahmet Can Yaşlı ile işletmeci Ramiz S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya, işletmecinin yanındaki Kerim a. da katılırken, olay büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun hedefi olan Ahmet Can Yaşlı, ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşlı, burada doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. 

Gemlik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri olaya karıştıkları öne sürülen büfe işletmecisi Ramiz S. ile Kerim A.'yı gözaltına aldı.

Yaşlı'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morgundan alınıp, Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:07 Kaynak: DHA

Bursa, Ahmet Can, Gemlik, 3. Sayfa
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