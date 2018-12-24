Büfede Çıkan Yangında Hasar Oluştu
48 dakika önce
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana
'nın Seyhan
ilçesinde bir büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Obalar Caddesi'nde bir büfede elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın, hasara yol açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:11 Kaynak: AA
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