Son Dakika Haberleri: Büfede Çıkan Yangında Hasar Oluştu

Büfede Çıkan Yangında Hasar Oluştu

48 dakika önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büfede Çıkan Yangında Hasar Oluştu, System.String[]
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Obalar Caddesi'nde bir büfede elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın, hasara yol açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:11 Kaynak: AA

Seyhan, Adana, İtfaiye, Güncel
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