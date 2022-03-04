Büfede paralı oyun makinesi ele geçirildi - Son Dakika
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Büfede paralı oyun makinesi ele geçirildi

04.03.2022 13:05
Büfede paralı oyun makinesi ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan baskında bir büfede sigaramatik oyun aleti yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan baskında bir büfede sigaramatik oyun aleti yakalandı.

Düzce Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde Nalbantoğlu Mahallesi'nde bir büfede yapılan denetimde işyeri içerisinde sigaramatik adlı oyun aleti, alkol sunumu ve sigara tüketimi yapıldığı tespit edildi. Ekipler oyun aleti ile ilgili adli işlem yaparken, alkol sunumu ve sigara tüketimi hakkında ise gerekli idari işlemler yaptı. - DÜZCE

YORUMLAR
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oyunlar, Sigara, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büfede paralı oyun makinesi ele geçirildi - Son Dakika


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