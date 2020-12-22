Büfede silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Tire ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan büfenin sahibi Sezgin Mertol (36) yaşamını yitirdi, iş yerinde müşteri olarak bulunan 1 kişi de yaralandı. Polis, silahlı saldırıyı düzenleyip olay yerinden plakaları sökülmüş otomobil ile kaçan 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

İstasyon Caddesi'ndeki Sezgin Mertol'un sahibi olduğu ve alkollü içki satışı da yapılan büfeye saat 09.30 sıralarında silahlı saldırıda bulunuldu. Plakaları sökülmüş otomobiliyle dükkanın önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, araçtan indikten sonra belindeki tabancasını çıkartıp, büfenin işletmecisi Mertol'a ateş etti. Mertol, kanlar içinde yere yığıldı. Seken kurşunlardan birisi de dükkanda müşteri olarak bulunan S.U.'ya isabet etti. Yaralanan iki kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 1 çocuk babası Sezgin Mertol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Yaralı S.U. ise İzmir'deki başka bir hastaneye sevk edildi. Olayın ardından kaçan saldırganların kullandığı otomobil Bayındır ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Tire İlçe Emniyet Müdürü Kadir Şen, olay yerine gelip, incelemelerde bulunarak, bilgi aldı.