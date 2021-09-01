Üye Girişi
Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı - Son Dakika

Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı

01.09.2021 13:50
Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir büfede unutulan cüzdan, bir başka müşteri tarafından el çabukluğuyla çalındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir büfede unutulan cüzdan, bir başka müşteri tarafından el çabukluğuyla çalındı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hastanenin kafeteryasında çalışan Esra T. (24), nöbeti bitiminde çalıştığı yerin yakınında bulunan bir büfeden alışveriş yaptı. Alışverişin sonunda cüzdanını büfede unutan kadın, daha sonra büfeden uzaklaştı. Esra T., daha sonra başka bir yerde alışveriş yapmak isteyince, cüzdanının çantasında olmadığını fark etti. Çalıştığı yeri kontrol eden Esra T., cüzdanını bulamayınca alışveriş yaptığı büfeye gitti. İşletme sahibine durumu anlatan genç kadın, kamera görüntülerini izlemek istedi. İşletme sahibiyle birlikte görüntüleri inceleyen Esra T., kendisinden sonra büfeye gelen bir müşterinin cüzdanı çaldığını gördü. Genç kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, cüzdanı ve cüzdanı çalan şahsı bulabilmek için inceleme başlattı.

"İçinde bin lira değerinde altın yüzüğüm vardı"

Nöbetten çıktığı zaman yakınlardaki bir büfede alışveriş yaptığını anlatan Esra T., "Dalgınlık sebebiyle cüzdanımı çikolataların üzerinde unutmuşum. Ben çıktıktan sonra beyaz tişörtlü bir beyefendi giriyor. Orada kamera kayıtlarından izledik. Çikolatayı alıyor, benim cüzdanımın üzerine koyuyor. Cüzdanımı kapatmıyor aldığı çikolata. Ondan sonra tekrar bir şeyler alıyor, büfe sahibini lafa tutuyor. Ondan sonra sigara paketini cüzdanımın üzerine tutuyor. O sırada oradakileri lafa tutarak cüzdanımı arka cebine atıyor. Alışverişe ihtiyacım olmuştu. O sırada çantama baktım ve cüzdanımın olmadığını fark ettim. Geldim iş yerimi kontrol ettim, ondan sonra mahallemdeki marketleri soruşturdum. Kredi kartımın ekstresine baktığım zaman oradan alışveriş yaptığımı fark ettim. Ondan sonra geldim büfe sahibine sordum, ondan görüntülere bakmasını rica ettim. Kamera kayıtlarından ortaya çıktı. Cüzdanımın içinde kredi kartlarım vardı, 100 lira nakit param vardı, bir de bin lira değerinde altın yüzüğüm vardı" dedi.

Hırsızlık anı saniye saniye kaydedildi

Öte yandan genç kadının cüzdanının çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Esra T.'nin büfede alışveriş yaptığı ve cüzdanını unuttuğu anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında büfeye gelen bir müşteri cüzdanı fark ediyor. Alışverişini yapan hırsız, daha sonra işletme sahibi ve diğer müşteriyle konuşarak onları oyalıyor. Fırsatını bulduğu anda cüzdanı alan hırsız, cüzdanı arka cebine sokarak büfeden uzaklaşıyor. - KOCAELİ

Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı
Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı
Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı
Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı
Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı
Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı
Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı
Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı
Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı
Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı

Kocaeli, Kredi, Polis, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı cesur paylaşıma 20 dakikada etkileşim yağdı 15:18 Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı cesur paylaşıma 20 dakikada etkileşim yağdı Son dakika! Bakan Mahmut Özer açıkladı: 3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapılacak 15:12 Son dakika! Bakan Mahmut Özer açıkladı: 3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapılacak 16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipe dolanarak hayatını kaybetti 15:08 16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipe dolanarak hayatını kaybetti
17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu 14:52 17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'nin oldu 14:45 Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'nin oldu Kılıçdaroğlu, Çorum'daki olayla ilgili konuştu: Kabahat o kadının değil 14:36 Kılıçdaroğlu, Çorum'daki olayla ilgili konuştu: Kabahat o kadının değil
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı 13:48 Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor 12:43 İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri
15:12 Son dakika! Bakan Mahmut Özer açıkladı: 3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapılacak
15:08 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi
15:07 16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipe dolanarak hayatını kaybetti
14:52 17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu
14:44 Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'nin oldu
14:37 Fenerbahçe'de sakatlanan yıldızlar takıma geri döndü
14:36 Kılıçdaroğlu, Çorum'daki olayla ilgili konuştu: Kabahat o kadının değil
14:20 Ay-Yıldızlılar'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı
14:19 CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz
13:39 Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Sağlıklı bünyeye sahip olmak için haltere başlayan Ayşe Şirip, şampiyon oldu Sağlıklı bünyeye sahip olmak için haltere başlayan Ayşe Şirip, şampiyon oldu         
15:14
Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi         
15:09
Çift, sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı Çift, sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı         
14:54
Murat Özdemir hakkında rüşvet ve hakaretten adli işlem başlatıldı Murat Özdemir hakkında rüşvet ve hakaretten adli işlem başlatıldı         
14:45
Fenerbahçe'de sakatlanan yıldızlar takıma geri döndü Fenerbahçe'de sakatlanan yıldızlar takıma geri döndü         
14:37
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz         
14:19
Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu         
13:19
Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim         
11:44
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül         
10:08
Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var         
09:57
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor         
08:02
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 15:24:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement