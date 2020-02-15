Büfeden 30 bin liralık alkol ve sigara çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Büfeden 30 bin liralık alkol ve sigara çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Büfeden 30 bin liralık alkol ve sigara çalan hırsızlar yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Balya ilçesinde bir büfeyi soyan 4 şüpheli polis ekiplerince çaldıkları eşyalarla birlikte kısa sürede yakalandı.

Büfeden 30 bin liralık alkol ve sigara çalan hırsızlar yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Balya ilçesinde bir büfeyi soyan 4 şüpheli polis ekiplerince çaldıkları eşyalarla birlikte kısa sürede yakalandı.


Balıkesir'in Balya ilçesinde 4 şüpheli, gece saat 01.00'de bir büfeye girerek içerideki sigara ve alkol ürünlerini çalarak hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine giderek incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. 4 şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların iş yerinden çaldığı yaklaşık 30 bin lira değerinde olduğu tespit edilen sigara ve alkol ürünleri de ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Balya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
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