Büfeden 30 bin liralık alkol ve sigara çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Balya ilçesinde bir büfeyi soyan 4 şüpheli polis ekiplerince çaldıkları eşyalarla birlikte kısa sürede yakalandı.



Balıkesir'in Balya ilçesinde 4 şüpheli, gece saat 01.00'de bir büfeye girerek içerideki sigara ve alkol ürünlerini çalarak hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine giderek incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. 4 şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların iş yerinden çaldığı yaklaşık 30 bin lira değerinde olduğu tespit edilen sigara ve alkol ürünleri de ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR