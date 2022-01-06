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BÜFEDEN 45 BİN LİRALIK SİGARA ÇALAN İKİNCİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI - Son Dakika

BÜFEDEN 45 BİN LİRALIK SİGARA ÇALAN İKİNCİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

06.01.2022 10:42

ADANA'dan Karaman'a gelip sabaha karşı bir büfeye girerek 45 bin liralık 1108 paket sigara çalan Mert Arvas'ın tutuklanmasının ardından, kendisine yardım eden arkadaşı Burhan B. de yakalandı.

ADANA'dan Karaman'a gelip sabaha karşı bir büfeye girerek 45 bin liralık 1108 paket sigara çalan Mert Arvas'ın tutuklanmasının ardından, kendisine yardım eden arkadaşı Burhan B. de yakalandı.

Olay, geçtiğimiz 31 Aralık'ta Kazımkarabekir Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan büfede meydana geldi. İddiaya göre Adana'dan Karaman'a gelen Mert Arvas ve arkadaşı Burhan B., bir süre keşif yaptıktan sonra bir büfeyi gözlerine kestirdi. Etrafı kontrol eden Mert Arvas, büfenin kepenklerini aralayarak içeri girdi. Arvas, büfe içinde bulunan, piyasa değeri 45 bin lira olan 1108 paket sigara ve kasada bulunan 92 lirayı çalarak büfeden çıktı. Bu sırada mahallede şüpheli kişiler olduğu yönünde polise ihbar yapıldı. Bölgeye sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini görünce elindeki eldivenleri atarak kaçan şüpheliyi takibe başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Arvas, polis tarafından yakalandı. Mert Arvas'ın yapılan üst aramasında 92 lira madeni para bulundu. Mert Arvas'tan şüphelenen polis, sorguya aldı. Mert Arvas'ın sorgusu devam ederken bölgede bulunan büfeden hırsızlık yapıldığı ihbarı geldi. Ekiplerin güvenlik kamerası incelemelerinin ardından hırsızlık olayını Arvas'ın gerçekleştirdiği ve Burhan B.'nin de ona yardım ettiği belirlendi. Çalınan sigaraların bölgeye yakın alanda gizlendiği ihtimali üzerinde duran polis, yaptığı çevre araştırmasında boş arsada 4 büyük kutu içinde 1108 paket sigarayı ele geçirdi. Emniyette sorgusu tamamlanan Mert Arvas, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olayın diğer şüphelisi Burhan B.'yi Karaman otogarında üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ile yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edilen Burhan B., tutuklandı.

BÜFEDEN 45 BİN LİRALIK SİGARA ÇALAN İKİNCİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI
BÜFEDEN 45 BİN LİRALIK SİGARA ÇALAN İKİNCİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI
BÜFEDEN 45 BİN LİRALIK SİGARA ÇALAN İKİNCİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

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Karaman, Sigara, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜFEDEN 45 BİN LİRALIK SİGARA ÇALAN İKİNCİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜFEDEN 45 BİN LİRALIK SİGARA ÇALAN İKİNCİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI - Son Dakika
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