İŞYERİNDEN KASA ÇALAN ŞÜPHELİ, KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE YAKALANDI

TOKAT'ta, büfeden hırsızlık yapan Ali Rıza Yılmaz (36), polis ekiplerince 10 saatlik kamera görüntüsünden tespit edilerek yakalandı. Görüntülerde, iş yerinden çaldığı kasayı kamyonete taşırken elinden düşürdüğü görülen Yılmaz, tutuklandı.

Hırsızlık olayı, cumartesi günü, Reşadiye ilçesi Sultan Reşat Caddesi'nde bulunan büfede meydana geldi. Gece iş yerinin arka havalandırma penceresindeki demirleri sökerek içeri giren Ali Rıza Yılmaz, 200 bin lira ve içinde ticari evrak bulunan kasa ile piyasa değeri 60 bin lira olan sigara ile 6 şişe içki çaldı ve kamyonete yükleyerek kaçtı. İş yeri sahibi Mustafa Akın, sabah dükkanı açtığında hırsızlığı fark etti. İhbar üzerine Reşadiye İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri, iş yerinin kameralarını ve ilçede bulunan diğer kameraları incelemeye aldı. 10 saatlik kamera kaydı incelemesinde şüphelinin, Ali Rıza Yılmaz olduğu belirlendi. Şüphelinin ilçeye bağlı Kuzbağı köyü Ketençukuru mevkisindeki babasına ait evde bulunduğunu belirleyen ekipler, çaldığı 200 bin lira ve kasa ile sigara ve içkilerle yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali Rıza Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ali Rıza Yılmaz'ın, iş yerinden çaldığı kasayı kamyonete taşırken elinden düşürdüğü anlar yer aldı.(DHA)