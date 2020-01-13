Büfeden hırsızlık yapan 2 şüpheli kaçamadan yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Büfeden hırsızlık yapan 2 şüpheli kaçamadan yakalandı - Son Dakika

Büfeden hırsızlık yapan 2 şüpheli kaçamadan yakalandı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir büfeden hırsızlık yapan 2 şüpheli kaçamadan yakalandı.

Büfeden hırsızlık yapan 2 şüpheli kaçamadan yakalandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir büfeden hırsızlık yapan 2 şüpheli kaçamadan yakalandı.


Alınan bilgiye göre, olay Öğretmenler Mahallesi'nde bulunan Yeni Hal içerisindeki büfede meydana geldi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine olay yerine intikal etti. Ekipler, yaptıkları çalışmada, iş yerinden hırsızlık olayının şüphelilerini halden kaçamadan, çaldıkları ürünlerle birlikte yakaladı. Olayda F.Y. ve O.B. adlı şüphelilerle birlikte iş yerinden çaldıkları çeşitli markalarda 47 paket çay, çeşitli markalarda 155 paket sigara ve 15 kilo sucuk ele geçirildi. Çalınan ürünler iş yeri sahibine teslim edilirken, F.Y. ve O.B. gözaltına alındı. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:36 Kaynak: İHA
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