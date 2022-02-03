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Büfeden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Büfeden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

03.02.2022 20:19

Büfeden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı Ordu'da, hırsızlık için girdiği işyerinden alkollü içecekler ile sigaralar çalan bir şüpheli yakalandı.

Büfeden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

ORDU - Ordu'da, hırsızlık için girdiği işyerinden alkollü içecekler ile sigaralar çalan bir şüpheli yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Olay, Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfe işletmecisi C.K.'ya ait işyerinde faili meçhul hırsızlık olayı meydana geldi. İhbar üzerine Perşembe İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve OYİT ekiplerince çok yönlü çalışma başlatıldı. Bu kapsamda çevrede bulunan işyeri ve güvenlik kameraları kontrol edilerek, hırsızlığın olduğu saatte bölgede bulunan tüm şüpheli olabilecek şahıslar incelendi. Ekipler, yaptıkları incelemeler sonucunda hırsızlık olayı aynı gün içerisinde T.B. isimli şüpheli şahısın işleyebileceği yönünde bulgu ve deliller elde etti. Adresine operasyon düzenlenen şüpheli yakalanırken, evinde yapılan aramalarda ise toplam 107 şişe alkollü içecek, 76 paket sigara ve 1 adet kurusıkı tabanca evin çatı kısmında bulundu.

Malzemeler işyeri sahibine teslim edilirken, adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Perşembe, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büfeden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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