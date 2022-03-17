Büfeden sigara ve alkol çalan şahıslar yakayı ele verdi: 2 gözaltı - Son Dakika
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Büfeden sigara ve alkol çalan şahıslar yakayı ele verdi: 2 gözaltı

17.03.2022 10:04
Büfeden sigara ve alkol çalan şahıslar yakayı ele verdi: 2 gözaltı

Kastamonu'da girdikleri büfeden çok sayıda sigara ve alkol çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, yakalandı.

Kastamonu'da girdikleri büfeden çok sayıda sigara ve alkol çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken çalınan ürünleri başka bir büfeye satmak isteyen iki şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir büfeye giren şüpheliler, işyerinde bulunan çok sayıda sigara ve alkol çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yapılan incelemeler neticesinde şüphelilerin işyerinin camını kırarak büfeye girdikleri belirlendi.

Olayla ilgili Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde yaklaşık 50 karton ve 500 paket civarında sigaranın, 40 adet alkolün, kasada ki 500 TL' nin çalındığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde büfeyi soyan şahısların H.K. ve F.A. olduğu belirlendi. H.K. ve F.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların büfeden çaldıkları ürünleri kentte başka bir büfeye satmaya çalışan K.S. ve C.Ç.' suçüstü ürünlerle birlikte yakalandı. H.K. ve F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken F.A. ise tutuklandı.

Çalınan ürünleri başka bir büfeye satmaya çalışırken yakalanan K.S. ve C.Ç. hakkında ise adli işlem yapıldı. Polis ekipleri, ele geçirdiği ürünleri büfeye geri teslim etti. - KASTAMONU

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Kastamonu, Sigara, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büfeden sigara ve alkol çalan şahıslar yakayı ele verdi: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büfeden sigara ve alkol çalan şahıslar yakayı ele verdi: 2 gözaltı - Son Dakika
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