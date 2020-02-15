Büfeden sigara ve içki çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - BALIKESİR - Son Dakika

Balıkesir'in Balya ilçesindeki bir büfeden sigara ve içki çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede büfe işleten Müjgan Galitekin sabah saatlerinde geldiği iş yerinde sigara ve içki çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede şüphelilerin iş yerinin arka tarafındaki camdan içeri girip çok sayıda sigara ve içki çaldıklarını belirledi.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, H.K, E.K, K.İ ve H.K'yı gözaltına aldı.