Büfeden sigara ve içki çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - BALIKESİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büfeden sigara ve içki çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - BALIKESİR - Son Dakika

Büfeden sigara ve içki çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - BALIKESİR

6 saat önce

Balıkesir'in Balya ilçesindeki bir büfeden sigara ve içki çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Balya ilçesindeki bir büfeden sigara ve içki çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede büfe işleten Müjgan Galitekin sabah saatlerinde geldiği iş yerinde sigara ve içki çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede şüphelilerin iş yerinin arka tarafındaki camdan içeri girip çok sayıda sigara ve içki çaldıklarını belirledi.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, H.K, E.K, K.İ ve H.K'yı gözaltına aldı.

Büfeden sigara ve içki çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - BALIKESİR

Balıkesir, Sabah, Balya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:27 Kaynak: AA
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