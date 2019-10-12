Büfenin borç defterini de çalan şüpheli tutuklandı

KONYA'da demir kesme makası ile kepengini kestiği büfeden yaklaşık 3 bin lira değerinde sigara ve çakmakla birlikte büfenin borç defterini de çaldığı iddiasıyla yakalanan İbrahim Yardım (24), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Küçük Aymanas Mahallesi Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan Kasım Kaçmaz'a ait büfede meydana geldi. Büfenin kepengini demir kesme makası ile kesip, içeriye giren şüpheli, yaklaşık 3 bin lira değerinde sigara ve çakmak ile borç defterini alarak kayıplara karıştı. Olayın olduğu bölgede çalışma yapan Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin hırsızlık ve kasten yaralamadan suç kaydı bulunan İbrahim Yardım olduğunu tespit etti. Polis, Yardım'ı, olaydan bir saat sonra çaldığı malzemelerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

GERÇEĞİ MESAJLAR OTAYA ÇIKARDI

İfadesi alınmak üzere Hırsızlık Büro Amirliğine götürülen İbrahim Yardım, olayı kendisinin gerçekleştirmediğini, malları E.A. (16) isimli çocuğun çaldığını, kendisinin de para karşılığında ondan aldığını söyledi. Polis, bunun üzerine E.A.'yı da yakaladı. E.A.'da ifadesinde Yardım ile gece saatlerine kadar oturduklarını sonra ayrıldıklarını söyledi. E.A., "Ben ondan ayrılıp eve gittim. Sabah kalktığımda cep telefonumda mesajlar gördüm. Bana, 'Yakalanırsam senin yaşın küçük. Sen üstlenirsen. Küçük olduğun içinde ceza almazsın. Malları benden aldı dersin' diye mesajlar atmış dedi. Polis, mesajlarla Yardım'ın yalanını ortaya çıkardı.

Ehliyetsiz araç kullanmaktan da 4 bin 500 lira para cezası kesilen Yardım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.