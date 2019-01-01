Büfenin Önünde Bulduğu Kızıl Şahini Yetkililere Teslim Etti
12 dakika önce
SİVAS'ta büfe işleten Gökhan Yayman (50), sabah iş yerinin önünde avlanması ve yakalanması yasak olan kızıl şahin buldu.
SİVAS'ta büfe işleten Gökhan Yayman (50), sabah iş yerinin önünde avlanması ve yakalanması yasak olan kızıl şahin buldu. Yayman, şahini yetkililere teslim etti.
Kent merkezindeki Çarşıbaşı
Mahallesi, Nalbantlarbaşı Caddesi üzerinde büfe işleten Gökhan Yayman, sabah iş yerini açtıktan sonra büfesinin önüne büyük kuş düştüğünü gördü. Kuşu inceleyen Yayman, kızıl şahini kutuya koymak istedi ancak başaramadı. Esnaf arkadaşlarının yardımıyla şahini kutuya koyan Gökhan Yayman, ardından Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi. Müdürlükten gelen yetkililer kızıl şahini teslim aldı. Soğuktan etkilenmiş olabileceği düşünülen şahinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
- Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:58 Kaynak: DHA
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