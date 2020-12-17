Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Ş.S. ve A.S'nin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, paket halinde uyuşturucu ve uyuşturucu satışında elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

-Tekirdağ'da 213 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 213 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekipleri gümrük kaçacağı ve yapma içki üretimi yapan ve satan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zafer Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir büfede yapılan aramada 213 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi V.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

-Uygulamda noktasında durdurulan otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde uyuşturucu hap geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, TOKİ uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan H.O.İ ve S.K. ile otomobilde yapılan aramada, 2 bin 772 adet yeşil reçete ile satılan hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.