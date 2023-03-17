Büfeyi kurşun yağmuruna tuttu: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bir büfe kurşun yağmuruna tutuldu, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, İsmet Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlemeyen 30 yaşlarındaki bir kişi cadde üzerinde bulunan büfeye silahla 10 el ateş ederek kurşun yağmuruna tuttu. Silahtan çıkan kurşunlardan 2 tanesi içeride bulunan büfe sahibi Recep Baş'ın kasığına ve dizine isabet etti. Yaralanan büfe sahibi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.