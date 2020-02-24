Buffet : Daha ucuza hisse almak için iyi bir dönemde olabiliriz

Dünyanın en büyük holding şirketlerinden Berkshire Hathaway'in CEO'su Warren Buffet, içinde bulunulan dönemin ucuza hisse satın almak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

CNBC'ye konuşan Buffett ticaretin genel görünümünün değişmediğini ve yatırımcıların hisse alırken uzun vadeli düşünmeleri gerektiğini de ifade etti.

Buffet aynı zamanda tarifelerin ticaret için "hala büyük bir soru işareti" olduğunu belirtirken mevcut ekonomik görünüm için ise "güçlü ama altı ay öncesine göre hafif zayıf" ifadelerini kullandı.

ABD'deki düşük faiz oranları hakkında konuşan yatırımcı, tahvillerin mevcut seviyelerde devam etmesi durumunda uzun vadede bu durumun hisseleri olumlu etkileyeceğini belirtti. Konuyla ilgili olarak "Dünyada böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadık" açıklamasını yapan Buffet düşük faiz oranlarının ulusal bütçeye katkısının olumlu olacağını da vurguladı.

Buffet aynı zamanda "asıl soru ticaretin beş yıl içinde hangi durumda olacağı" dedi ve bu durumun uzun vadede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.