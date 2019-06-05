Buffon, PSG'den ayrılıyor
22 dakika önce
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Paris Saint-Germain (PSG), İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un takımdan ayrılacağını duyurdu.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:21 Kaynak: AA
Birinci Futbol
Ligi (Ligue 1) kulübü Paris
Saint-Germain (PSG), İtalyan kaleci Gianluigi Buffon
'un takımdan ayrılacağını duyurdu.
PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Buffon'un 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin yenilenmeyeceği duyuruldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Buffon, "Bugün, İtalya dışındaki maceram sona erdi. Paris'te bu tecrübeyi edinmemi sağlayan herkese teşekkür ederim. Buradan mutlu şekilde ayrılıyorum." ifadesini kullandı.
Buffon, ülkesinin Parma
ve Juventus
takımlarında oynadıktan sonra geçen yıl PSG'ye transfer olmuştu. PSG'de 25 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, bir Ligue 1 ve bir Süper Kupa
şampiyonluğu yaşadı.
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