Son Dakika Haberleri: Buffon, PSG'den ayrılıyor
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Buffon, PSG'den ayrılıyor

22 dakika önce

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Paris Saint-Germain (PSG), İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un takımdan ayrılacağını duyurdu.

Buffon, PSG'den ayrılıyor, System.String[]
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Paris Saint-Germain (PSG), İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un takımdan ayrılacağını duyurdu.
PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Buffon'un 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin yenilenmeyeceği duyuruldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Buffon, "Bugün, İtalya dışındaki maceram sona erdi. Paris'te bu tecrübeyi edinmemi sağlayan herkese teşekkür ederim. Buradan mutlu şekilde ayrılıyorum." ifadesini kullandı.
Buffon, ülkesinin Parma ve Juventus takımlarında oynadıktan sonra geçen yıl PSG'ye transfer olmuştu. PSG'de 25 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, bir Ligue 1 ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:21 Kaynak: AA
Gianluigi Buffon, Paris Saint Germain, Paris, Spor
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