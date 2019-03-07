Bugati, Dünyanın En Pahalı Aracını Tanıttı
1 saat önce
Bugatti, dünyanın en pahalı aracını Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttı.
Bugatti
, dünyanın en pahalı aracını Cenevre Otomobil Fuarı
'nda tanıttı. Araç
, 16.5 milyon euro'ya alıcı buldu.
Cenevre Otomobil Fuarı, dünyanın en pahalı otomobilini ağırladı. 'Siyah Araç' anlamına gelen La Voiture Noire 16.5 milyon euro'ya alıcı buldu. Sadece bir adet üretilen araçta 4 turbolu 8.0 litrelik W16 motor kullanırken, bu motor 1500 beygir güç ve 1600 Nm tork üretebiliyor.
Gövdesi tamamen karbon fiberden ve el ile üretilen aracı kimin aldığı henüz açıklanmadı. - CENEVRE
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:56 Kaynak: İHA
Cem Yılmaz, Yılda Kaç Milyon Dolar Kazandığını Açıkladı!
80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü
Öğrencilerin Doğal Gazda 23 Bin Lira Tasarruf Ettiren Projesi
Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı