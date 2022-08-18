Birbiriyle çarpışan araçlarda en sonuncunun ayakta kalıp kazandığı yıkım yarış simülasyon oyunu Wreckfest'in sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Wreckfest sistem gereksinimleri neler? Wreckfest kaç GB? İşte detaylar…

WRECKFEST SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Wreckfest'i en düşük ayarlarda oynamak isteyen oyuncuların Intel Core i3 işlemciye, 8 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GTX 560 veya AMD Radeon HD 7770 ekran kartına sahip olmaları gerekiyor.

WRECKFEST MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i3 2.8 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 veya AMD Radeon HD 7770

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 32 GB kullanılabilir alan

WRECKFEST ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 with 3.0 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 380X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 32 GB kullanılabilir alan

WRECKFEST KAÇ GB?

Wreckfest'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 32 GB boş depolama alanı gerekmektedir.