Birbiriyle çarpışan araçlarda en sonuncunun ayakta kalıp kazandığı yıkım yarış simülasyon oyunu Wreckfest'in sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Wreckfest sistem gereksinimleri neler? Wreckfest kaç GB? İşte detaylar…
Wreckfest'i en düşük ayarlarda oynamak isteyen oyuncuların Intel Core i3 işlemciye, 8 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GTX 560 veya AMD Radeon HD 7770 ekran kartına sahip olmaları gerekiyor.
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Wreckfest'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 32 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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