Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi geçici olarak sıfırlandı - Son Dakika

Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi geçici olarak sıfırlandı

21.10.2020 09:39
Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi geçici olarak sıfırlandı, System.String[]

Buğday ithalatında yüzde 45, arpa ithalatında yüzde 35 ve mısır ithalatında yüzde 25 oranındaki gümrük vergileri 2021'e kadar yüzde sıfır olacak.

Buğday ithalatında yüzde 45, arpa ithalatında yüzde 35 ve mısır ithalatında yüzde 25 oranındaki gümrük vergileri 2021'e kadar yüzde sıfır olacak.

Konuya ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karar uyarınca, buğday ithalatında yüzde 45, arpa ithalatında yüzde 35 ve mısır ithalatında yüzde 25 oranındaki gümrük vergileri 1 Ocak 2021'e kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Dünyada ve Türkiye'de etkili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken, Rusya ve Ukrayna gibi başlıca hububat ihracatçısı ülkelerin de ihracatı kısıtlamaya yönelik tedbirler alması öngörülüyor. Ayrıca, Çin gibi ithalatçı ülkelerin gerçekleştirdiği yoğun ithalat ve kuraklık nedeniyle de gelecek yıla ait ekilişlerin olumsuz etkilenmesi gibi sebeplerle dünya hububat fiyatlarında artış yaşanıyor.

Bu arada, gerek iç gerek dış piyasa fiyatlarında devam eden yükselişlerin yem ve gıda piyasaları ile tüketici fiyatlarına yukarı yönlü baskı yapmasının önüne geçmek için Türkiye de ithalatta gümrük vergisi düzenlemesine gitti.

Cumhurbaşkanı, Buğday, Karar, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi geçici olarak sıfırlandı - Son Dakika Ekonomi

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