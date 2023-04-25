1 Mayıs'tan itibaren buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi yüzde 130'a çıkarılacak

Erdoğan, salonda kendisi için açılan pankarta karşı çıktı

Bir zam da kolaya! 2,5 litre fiyatını duyanlar kulaklarına inanamayacak

Bazı hububat ithalatında gümrük vergisinin yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 130'A YÜKSELTİLDİ

Buna göre; Birleşik Krallık, Gürcistan, Güney Kore, Malezya, Kosova, Venezuela, D-8 (Endonezya, Bangladeş, İran, Mısır, Malezya, Pakistan, Nijerya) ülkeleri ve tercihli ticaret sistemine (TPS-OIC) dahil ülkeler de dahil olmak üzere bazı hububat ürünlerinin gümrük vergisi yüzde 130'a yükseltildi.

MAHLUT, DARI, BEYAZ MALTLIK ARPA...

1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak karara göre; bu ülkelerden yapılacak adi ve kızıl buğday, durum buğdayı, mahlut, beyaz ve maltlık arpa, mısır ve darı ithalatında yüzde 130 gümrük vergisi alınacak.

SİNGAPUR'DAN İTHALATTA YÜZDE 16,2

Ayrıca Singapur'dan yapılan çavdar, beyaz arpa, yulaf, mısır (cin mısırı, patlamış mısır) ve darı ithalatına ise yüzde 16,2 gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.