1 Mayıs'tan itibaren buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi yüzde 130'a çıkarılacak - Son Dakika
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1 Mayıs'tan itibaren buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi yüzde 130'a çıkarılacak

25.04.2023 16:01

Bosna Hersek hariç tüm ülkelerden yapılan buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi yüzde 130'a çıkartıldı. Karar, 1 Mayıs 2023'ten itibaren geçerlilik kazanacak.

Bazı hububat ithalatında gümrük vergisinin yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 130'A YÜKSELTİLDİ

Buna göre; Birleşik Krallık, Gürcistan, Güney Kore, Malezya, Kosova, Venezuela, D-8 (Endonezya, Bangladeş, İran, Mısır, Malezya, Pakistan, Nijerya) ülkeleri ve tercihli ticaret sistemine (TPS-OIC) dahil ülkeler de dahil olmak üzere bazı hububat ürünlerinin gümrük vergisi yüzde 130'a yükseltildi.

MAHLUT, DARI, BEYAZ MALTLIK ARPA...

1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak karara göre; bu ülkelerden yapılacak adi ve kızıl buğday, durum buğdayı, mahlut, beyaz ve maltlık arpa, mısır ve darı ithalatında yüzde 130 gümrük vergisi alınacak.

SİNGAPUR'DAN İTHALATTA YÜZDE 16,2

Ayrıca Singapur'dan yapılan çavdar, beyaz arpa, yulaf, mısır (cin mısırı, patlamış mısır) ve darı ithalatına ise yüzde 16,2 gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: 1 Mayıs'tan itibaren buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi yüzde 130'a çıkarılacak - Son Dakika
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