Buğday deposu yandı
1 saat önce
Çorum Merkez'e bağlı Deliler köyünde çıkan yangında 10 ton buğday yandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:16 Kaynak: İHA
Çorum Merkez'e bağlı Deliler köyünde çıkan yangında 10 ton buğday yandı.
Dün gece saat 02.45 sıralarında meydana gelen olayda, köyde ikamet eden İ.B. (41)'ye ait buğday deposunda yangın çıktı. Çıkan yangında depoda bulunan 10 ton buğday ile 40 balya saman tamamen yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrasında yapılan incelemede yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı belirlendi. - ÇORUM
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