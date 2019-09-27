Son Dakika Haberleri: Buğday deposu yandı
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Buğday deposu yandı

1 saat önce

Çorum Merkez'e bağlı Deliler köyünde çıkan yangında 10 ton buğday yandı.

Buğday deposu yandı, System.String[]

Çorum Merkez'e bağlı Deliler köyünde çıkan yangında 10 ton buğday yandı.


Dün gece saat 02.45 sıralarında meydana gelen olayda, köyde ikamet eden İ.B. (41)'ye ait buğday deposunda yangın çıktı. Çıkan yangında depoda bulunan 10 ton buğday ile 40 balya saman tamamen yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrasında yapılan incelemede yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı belirlendi. - ÇORUM

Çorum Merkez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:16 Kaynak: İHA
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