Buğday ekili 8 dekarlık alan kül oldu - Son Dakika

Buğday ekili 8 dekarlık alan kül oldu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde buğday ekili tarlada çıkan yangında 8 dekar mahsul küle döndü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde buğday ekili tarlada çıkan yangında 8 dekar mahsul küle döndü. Edinilen bilgiye göre, Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyü Çayırlar mevkiinde buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar hemen köylülere ve Altıntaş Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Köylüler traktörlerle alevlere müdahale ederken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına başladı. 1 saatte kontrol altına alınan yangında 8 dekar alanda hasat zamanı gelmiş ekili buğday küle döndü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili jandarma inceleme başlattı. - KÜTAHYA

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