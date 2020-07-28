Buğday ekili tarlada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Çevreden durumu gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine Ahırlı, Yalıhüyük ve Seydişehir 'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ramazan Özbek , 20 hektarlık buğday ekili tarlasında bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 07:31

Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında

Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "kardeşim" dediği ismi transfer etti

Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı

Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir