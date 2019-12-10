Son Dakika Haberleri: Buğday ekili tarlada obruk oluştu
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Buğday ekili tarlada obruk oluştu

6 saat önce

Karapınar ilçesinde yeni bir obruk daha meydana geldi.

Buğday ekili tarlada obruk oluştu, System.String[]

Karapınar ilçesinde yeni bir obruk daha meydana geldi.


İlçenin İnoba mevkisinde bir vatandaşın buğday ekili tarlasında meydana gelen obruğu bölgede koyun otlatan çobanlar gördü.


2010 yılında oluşan obruğun ardından bu bölgede 4 metre çapında 2 metre derinliğindeki obruğun olduğu tarlada Belediye Zabıta ekipleri de inceleme yaptı. Oluşan Obruk yola 250 metre uzaklıkta. Yerleşim yeri olan o bölgede yaşan vatandaşların evlerine ise 500 metre uzadıkta .


Obruğun çevresinde yer yer çatlaklar oluştu.Karapınar'da son olarak 24 Kasımda tarihinde ilçenin Kamışağılı bölgesinde obruk meydana gelmişti.

Bölgede çobanlık yapan Recep Köroğlu, obruğun amcaoğlu tarafından fark edildiğini ve tarla sahiplerine haber verildiğini belirtti.


Obruktan dolayı tedirginlik duyduklarını belirten Köroğlu şunları ifade etti:


"Bölgede çobanlık yapıp hayvan otlatıyoruz. Obruğu çobanlık yapan amcaoğlum fark etmiş önce ne olduğunu anlayamamış. Yanına yaklaşınca obruk olduğunu fark etmiş. Yaklaşık 10 yıl önce bu bölgede çok daha derin ve korkutucu bir obruk olmuştu. Obruk fark edilmese isnada düşebilir başka bir canlıda. Şartlar ne olursa olsa olsun vatandaş günlük hayatına devam ediyor. Çünkü yapacak başka bir işimiz yok."

Karapınar, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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