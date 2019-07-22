Son Dakika Haberleri: Buğday fiyatına makarna ihracatı
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Buğday fiyatına makarna ihracatı

1 saat önce

Türkiye buğday ithal edip makarna üretiyor, bunun 1.2 milyon tonunu da ihraç ediyor.

Buğday fiyatına makarna ihracatı, System.String[]
Türkiye buğday ithal edip makarna üretiyor, bunun 1.2 milyon tonunu da ihraç ediyor. Ancak Türk firmalarının kendi aralarındaki rekabeti fiyatları çok aşağılara çekiyor.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:12 
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