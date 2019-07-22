Buğday fiyatına makarna ihracatı
1 saat önce
Türkiye buğday ithal edip makarna üretiyor, bunun 1.2 milyon tonunu da ihraç ediyor.
Türkiye
buğday ithal edip makarna üretiyor, bunun 1.2 milyon tonunu da ihraç ediyor. Ancak Türk firmalarının kendi aralarındaki rekabeti fiyatları çok aşağılara çekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:12
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