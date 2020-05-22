Buğday hasadı başladı, çiftçinin yüzü gülüyor- Buğday fiyatı çiftçiyi memnun etti - Son Dakika

Buğday hasadı başladı, çiftçinin yüzü gülüyor- Buğday fiyatı çiftçiyi memnun etti

Buğday hasadı başladı, çiftçinin yüzü gülüyor Buğday fiyatı çiftçiyi memnun etti Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye'de üretilen buğdayın bu sene iç piyasaya yeteceğini söyledi Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden Adana'da buğday hasadı başladı.

Buğday hasadı başladı, çiftçinin yüzü gülüyor

Buğday fiyatı çiftçiyi memnun etti

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye'de üretilen buğdayın bu sene iç piyasaya yeteceğini söyledi

ADANA - Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden Adana'da buğday hasadı başladı. Fiyatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ton başına bin 650 lira olarak açıklanan buğday fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin ilk buğday hasadının yapıldığı ve ihtiyacın yüzde 3'ünü karşılayan Adana'da biçerdöverler Ceyhan ilçesinde tarlalarda çalışmaya başladı. Kentin kıyı şeridi dışındaki bölgelerde üretim yapan çiftçiler ise ürünlerinin olgunlaşmasını bekliyor. Çukurova'da buğday ekim alanı geçen yıla göre yüzde 10 oranında arttı ve bölgelere göre dönümde 550 kilogramlık verim alınıyor. Kentte ekili buğdaydan 600 bin ton rekolte bekleniyor.


"Fiyatlar yüzde 22,2 oranında arttırıldı"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, üreticinin bu sene fiyatlardan memnun olduğunu söyledi. Doğan, hasadın gecikmeli olarak başladığını vurgulayarak, "Geçen yıla oranla buğdayda yüzde 20 verim fazlalığı var. Kışın havaların serin ve yağışlı gitmesi nedeniyle bu yıl rekolte iyi. Fiyatlar da geçen yıla oranla yüzde 22,2 oranında artırılarak ton başına bin 650 lira olarak belirlendi. Bunun yanında ton başına 230 lirada prim ve destekleme ödemesi var. Çiftçimizin tam beklediği rakamlardı. Bu sene hükumetimiz ve bakanlığımız çiftçimizi düşünerek iyi bir fiyat açıkladılar" diye konuştu.


"Üretilen buğday ülkemize yetmekte"

Türkiye'de bu sene üründe herhangi bir sıkıntı olmadığını aktaran Doğan, "Adana'da bu yıl ekim oranları yüzde 10 oranında arttı ve Türkiye'nin yıllık buğday ihtiyacı 19 milyon tondan 20,5 buçuk milyon tona yükselecek. Bu sene Türkiye'de buğday eksiği olmayacaktır. Üretilen buğday ülkemize yetmekte. Yurt dışında ithal gelen buğday ise una çevirip geri yurt dışına ihracatı yaptığımız ve bir kısmını yemde kullandığımız için geliyor" dedi.


"Lisanslı depolara teşvik"

Üreticilere hasat sırasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgi veren Başkan Doğan, "Ürünleri 14,5 rutubetin üzerinde hasat etmeyin ve ürünleri lisanlı depolara gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Çünkü lisanslı depolar devlet güvencesi altında olan kuruluşlardır. Lisanslı depoya ürünü döktüğünüzde ton başına 25 lira nakliye desteği alıyorsunuz ve kira ücreti yok. Oraya döktüğünüz üründe ise Ziraat Bankası'na yatırım hesabı açarak paranızı 1 gün sonra alabiliyorsunuz. Ayrıca ürünü döktüğünde isteyen çiftçi döktüğü ürünün yüzde 75'i oranında 9 ay 0 faizli kredi kullanabilmekte" şeklinde konuştu.


"Çiftçilerimiz fiyattan memnun"

Buğdayın ekim alanının geçen seneye oranla yüzde 10 arttığını da kaydeden Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Geçen sene çiftçimiz ayçiçeğinden zarar ettiği için buğdaya döndü. Türkiye genelinde de buğday ekim alanları arttı. Bu sene buğdayda iyi verim bekliyoruz. Çiftçimizin bu sene yüzü güldü. Her yıl fiyat açıklandığında çiftçiler fiyatın biraz daha yüksek olmasını beklerdi ama bu sene hiç itiraz almadık. Çiftçilerimiz fiyattan gayet memnun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Doğan, kaliteli buğdayda yüzde 3 oranında prim verilerek fiyatın 1 lira 70 kuruşa kadar çıkabileceğini sözlerine ekledi.


"Ton başına bin 650 liradan çiftçi zarar etmez"

Ceyhan Sarımazı Mahalle Muhtarı Hüseyin Çöçenoğlu ise hasatta durumun iyi olduğunu belirterek, "İlkbahar mevsimine doğru yağış çok olunca korkmuştuk. 'Pas' hastalığı çıktı. Zehri 2 defa atamadık yağmurdan dolayı. 450 ile 600 ton arasında değişiyor verim. Ton başına bin 650 liradan gitmesi iyi olacak. Bu fiyat düşmez verim de iyi olursa çiftçi zarar etmez" diye konuştu.

Buğday hasadı başladı, çiftçinin yüzü gülüyor- Buğday fiyatı çiftçiyi memnun etti

Yüreğir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 08:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Buğday hasadı başladı, çiftçinin yüzü gülüyor- Buğday fiyatı çiftçiyi memnun etti - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Emrata işleri büyütüyor! Yeni koleksiyonunu tanıtan eşiyle samimi pozlar verdi Emrata işleri büyütüyor! Yeni koleksiyonunu tanıtan eşiyle samimi pozlar verdi         
15:20
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cami minaresinden şarkı çalınmasına tepki: CHP zevk alıyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cami minaresinden şarkı çalınmasına tepki: CHP zevk alıyor         
15:14
Pakistan Karaçi'de uçağın düştüğü anlar Pakistan Karaçi'de uçağın düştüğü anlar         
15:12
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu         
15:08
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı         
14:49
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap         
14:45
Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı         
14:33
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı         
14:18
Sadece 2 hafta ömrü olan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor Sadece 2 hafta ömrü olan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor         
14:15
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı         
14:06
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti         
14:03
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler         
13:29
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti         
13:22
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz         
13:16
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı         
13:00
Pantheon tapınağının önündeki yol çöktü, ortaya çıkanlara kimse inanamadı Pantheon tapınağının önündeki yol çöktü, ortaya çıkanlara kimse inanamadı         
12:58
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı         
12:50
Manisa'da 17 yaşındaki Ceren'i pompalı tüfekle öldüren zanlı, sabıkalı hırsız çıktı Manisa'da 17 yaşındaki Ceren'i pompalı tüfekle öldüren zanlı, sabıkalı hırsız çıktı         
12:30
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor         
12:29
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor         
12:21
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı         
12:21
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri         
12:18
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir         
11:48
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi         
11:46
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı         
11:46
Kimi Brezilya'da kimi Uzak Doğu'da yetişiyor! Dünyanın en ilginç 10 meyvesi Kimi Brezilya'da kimi Uzak Doğu'da yetişiyor! Dünyanın en ilginç 10 meyvesi         
11:39
Trump Trump "Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam" dese de maskeli görüntülendi         
11:29
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti         
11:26
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler         
11:17
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor         
11:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 15:33:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Buğday hasadı başladı, çiftçinin yüzü gülüyor- Buğday fiyatı çiftçiyi memnun etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]