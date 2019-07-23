Son Dakika Haberleri: Buğday hasadı yüz güldürmedi
Son Dakika Güncel Haber

Buğday hasadı yüz güldürmedi

17 dakika önce

Sivas'ta buğday başaklarının hasat olgunluğuna ulaşmasıyla biçer döverler buğday tarlalarına girdi.

Sivas'ta buğday başaklarının hasat olgunluğuna ulaşmasıyla biçer döverler buğday tarlalarına girdi. Türkiye'nin hububat ambarı olan Sivas'ta buğday başakları hasat olgunluğuna ulaştı. Ekilen buğdayların hasat olgunluğuna ulaşmasıyla birlikte biçer döverler tarlalara girdi. Yaz başında hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve yağmurun istenilen seviyede yağmaması rekoltede beklenilenin aksine üreticinin yüzünü güldürmedi. Buğday üreticileri yağmurların beraberinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle bekledikleri rekoltede ürün alamadıklarını ifade ettiler. Havadan da görüntülenen buğday hasadının Sivas ve çevresinde bir ay sürmesi bekleniyor.
(İHA)
Buğday hasadı yüz güldürmedi
Türkiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli Orgeneral Saygun uyardı: Bu sıranın sonunda Türkiye var İçişleri Bakanı Soylu'dan göçmen açıklaması: "Bu yıl 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz" Sınırda donarak ölen sığınmacıların cesedi ortaya çıktı: Bazıları hayvanlarca parçalanmış Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesine Türkiye'den 4 şirket girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 15:37:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buğday hasadı yüz güldürmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]