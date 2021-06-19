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Buğday hasadına hazırlanan Trakya'da yağışlar yüksek rekolte beklentisini artırdı - Son Dakika

Buğday hasadına hazırlanan Trakya'da yağışlar yüksek rekolte beklentisini artırdı

19.06.2021 11:49
Buğday hasadına hazırlanan Trakya'da yağışlar yüksek rekolte beklentisini artırdı, System.String[]

Trakya'daki çiftçiler, hasadı yaklaşan buğdayda bu yıl yüksek rekolte bekliyor.

Trakya'daki çiftçiler, hasadı yaklaşan buğdayda bu yıl yüksek rekolte bekliyor.

Önceki 2 yılın kurak geçtiği Trakya'da üreticiler, buğdayın gelişmesi dönemine denk gelen yağmurlarla verimde endişe yaşamıyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, son günlerde kesintisiz yağış alındığını ve geçen yılın yağış miktarının neredeyse birkaç ayda gerçekleştiğini söyledi.

Bölgede son yağışların yüz güldürdüğünü ifade eden Arabacı, "Malum Türkiye'de 41-42 ilimizde kuraklıktan bahsediliyor, gerçekten çiftçilerimiz zor durumda. Burada ciddi emek ve maliyetler var. Trakya çiftçisi olarak bu yıl şanslıyız diyebiliriz. Ürünlerimize baktığımızda buğdaylarımız son yağışlarla daneyi doldurdu. Buğdaylarımız güzel şu anda." dedi.

Arabacı, sevindiren yağışların devam etmesi halinde ürüne birtakım zararlarının da olabileceğinin altını çizdi.

Rekoltenin güzel olacağına inandığını belirten Arabacı, şöyle konuştu:

"Hasat dönemi geldi aslında. Yağışlar kesildiğinde birkaç gün içerisinde bu yağmurun nemi kaybolduğunda buğday biçim dönemi başlayacaktır. Hatta arpa biçimi de başladı ama yarıda kaldı yağışlardan dolayı. Yağışlar devam eder mi, ederse ne gibi zararları olabilir? Embriyo kararması olasılığı var ama hava durumuna baktığımızda birkaç gün sonra yağışların azaldığını görüyoruz. Tekrar yağış gelir mi önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Şu an için baktığımızda buğdaylarımızda sıkıntı yok, yağışlar kesildiğinde üreticilerimiz verdiği emeğin, yaptığı maliyetin karşılığını alırlar. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum. Edirne merkezde 200 ila 250 bin dekar ekiliş var, yıllara göre değişiyor bu. Bölgemize baktığımızda bugün yağışlarımız güzel, kış yağışlarımız da güzel oldu. Buğdayın görüntüsü güzel, 450 ya da 500 kilogram verim alacağımızı düşünüyorum."

"Türkiye'nin gözü şu anda Trakya'da"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da yağışların üreticiyi mutlu ettiğini vurguladı.

Yüksel rekolte beklediklerine işaret eden Şaylan, "Uzun yıllardan beri umut ettiğimiz üst düzey bir verim bekliyoruz buğday ve arpada." diye konuştu.

Türkiye'nin önemli bir bölümünde kuraklık yaşandığını, o yüzden Trakya'daki üretimin önemli olduğunu dile getiren Şaylan, şunları kaydetti:

"Memleketimizde yaklaşık 42 ilde görülen bir kuraklık var. O yüzden Türkiye'nin gözü şu anda Trakya'da. Buğdaylarımızın durumu ve kalite olarak verimi şu ana kadar yağan yağmurlardan kötü bir şekilde etkilenmedi. O yüzden buğday ve arpada herhangi bir sıkıntımız yok. Geçen seneye göre en az yüzde 30'a yakın verim artışı bekliyoruz.

Yaz yağmurları iyidir ama bazen de tehlikelidir. Soğuk ve sıcak farkından dolu, bir anda fırtınayla yağmur gelirse ekili tarlalarımıza zarar verebilir. Umarım malımızı toplarız. Şu anda Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da buğday, arpa, mısır ve ayçiçeğinde olumsuz bir şey yok."

"Bereketli bir hasat olacak"

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise diğer yıllara göre buğdayda yüksek verim beklediklerini aktardı.

Bazı bölgelerde az da olsa yağışların buğdaya zarar verdiğine dikkati çeken Saygı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin çoğu yerinde kuraklık var, yağışlar üreticilerin istediği kadar olmadı. Tekirdağ'da yağışlar çok güzel oldu. Buğdayda üreticilerimizin hepsi verimden memnun. Bu yıl dekarda 700-800 kilo buğday biçeriz diye bekliyoruz. Çiftçilerimiz yıl boyunca çok uğraşıyor. Son birkaç yıla göre bu yıl üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alacak gibi görünüyor. Buğday dışındaki diğer tarım ürünlerinde de rekolte yüksek gelecek inşallah. Bir olumsuzluk olmazsa bu sene bereketli hasat olacak."

Buğday hasadına hazırlanan Trakya'da yağışlar yüksek rekolte beklentisini artırdı

Trakya Bölgesi, Türkiye, Edirne, Buğday, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Buğday hasadına hazırlanan Trakya'da yağışlar yüksek rekolte beklentisini artırdı - Son Dakika Ekonomi


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