Son Dakika Haberleri: Buğday hasadında dane kaybı düştü, 4 milyon 415 bin TL kazanç sağlandı
Son Dakika Ekonomi Haber

Buğday hasadında dane kaybı düştü, 4 milyon 415 bin TL kazanç sağlandı

1 saat önce

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bayram Ay, Samsun'da 2019 yılı buğday hasadında biçerdöverle hasatta müsaade edilen yüzde 2'lik dane kayıp sınırına göre, il ekonomisine yaklaşık 4 milyon 415 bin TL kazanç sağlandığını açıkladı.

Buğday hasadında dane kaybı düştü, 4 milyon 415 bin TL kazanç sağlandı, System.String[]

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bayram Ay, Samsun'da 2019 yılı buğday hasadında biçerdöverle hasatta müsaade edilen yüzde 2'lik dane kayıp sınırına göre, il ekonomisine yaklaşık 4 milyon 415 bin TL kazanç sağlandığını açıkladı.


Samsun'un Alaçam ilçesinde başlayan buğday hasadı Ağustos ayı itibarıyla Ladik ilçesinde sona erdi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Vekil Bayram Ay, "İlimizde, 2019 da yaklaşık 1 milyon dekar alanda 358 bin ton buğday üretimi gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir. Toplam buğday ekiliş alanının yaklaşık 840 bin dekar alanı biçerdöverle hasat edilmiştir. İlimizde ziraat odasına kayıtlı 360 biçerdöver olup, buğday, arpa, ayçiçeği, çeltik ve soya hasadı biçerdöverle yapılmaktadır. İl genelindeki toplam 50 kontrolör ile 13 ilçemizde yapılan biçerdöverle buğday hasadında gerçekleştirilen 221 kontrol sonunda ortalama buğday verimi 388 kilogram dekar alan biçerdöverle hasadı gerçekleştirilen ürün miktarı 326 bin 707 ton ve dane kayıp oranı ise yüzde 0,85 kilogram dekar alan olarak tespit edilmiştir. Bu değerlere göre ilimizde 2019 yılı buğday hasadında biçerdöverle hasatta müsaade edilen yüzde 2'lik dane kayıp sınırına göre, ilimiz ekonomisine yaklaşık 4 milyon 415 bin TL kazanç sağlanmıştır" dedi. - SAMSUN

Bayram Ay, Samsun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üreticiler isyanda! Markette 2,5 TL olan domates, tarlada 30 kuruş
Beşiktaş Esports'ta maaş krizi Kaçak milyarderin gökdeleni, alışveriş sitesinde 734 milyon dolara satıldı İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması durumunda petrol rezervleri yarı yarıya düşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 19:16:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buğday hasadında dane kaybı düştü, 4 milyon 415 bin TL kazanç sağlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]