Buğday hasadında verimli yıl

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser, bu sene Türkiye'de hava şartlarının özellikle tahıllar için çok güzel geçtiğini, buğdayda son yılların en verimli döneminin yaşandığını söyledi.

ÖMER URAL - Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser, bu sene Türkiye'de hava şartlarının özellikle tahıllar için çok güzel geçtiğini, buğdayda son yılların en verimli döneminin yaşandığını söyledi.

Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarım konusunda dünyada çok etkili olduğunu ve bu etkinin oluşmasındaki en büyük nedenin iklim şartları ve bulunduğu konumdan kaynaklandığını bildirdi.

Türkiye'de ürün çeşitliğinin Avrupa'ya göre çok daha fazla olduğunu vurgulayan Eser, "Tüm Avrupa kıtasından daha fazla çeşitliliğe sahibiz. Üretim açısından çok büyük zenginliklerimiz var bizim. Türkiye'de yaklaşık 630 mikroklima ( farklı özellikleri olan küçük alanlı iklim) var. Bu Avrupa'nın tamamında yok. Bitki ıslahının önemi, elimizdeki türlerin çeşitliliğinin arttırılması çok önemli. Çünkü bu kadar değişik çeşitlilikte hem verim, hem kalite çok ciddi şekilde artırılabilir." diye konuştu.

"Biz buğdaydaki başarımızı diğer ürünlere de yansıtmak zorundayız"

Türkiye'ye yapılan yatırımlarla tarım açısından büyük bir gelişme ve ivme yakalandığını ifade eden Eser, bu çıkışın devletin çiftçiye vermiş olduğu önem ve destekten kaynaklandığını ifade etti.

Eser, Türkiye'nin tahıllarda ve özellikle de buğday üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olduğunu vurguladı.

Özellikle buğday ıslahı, arpa ıslahı, gerek ekmeklik buğday, gerekse de makarnalık buğdayın ıslahı konusunda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduklarını anlatan Eser konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim geliştirmiş olduğumuz bir ton 200 kilo verim veren çeşitler mevcut. Bu Türk ıslahçısının başarısını gösteriyor. Biz buğdaydaki başarımızı diğer ürünlere de yansıtmak zorundayız. Mısırda, ayçiçeğinde nohutta, mercimekte tüm ürünlerde bunları yapabilecek güçteyiz. Yeter ki imkanlar sağlansın. Avrupa ile karşılaştırdığımız zaman biz kendi şartlarımızla buğday konusunda hiç kötü değiliz. kendi şartlarımızla Avrupa'dan daha iyiyiz. Şunu karıştırmayalım, Fransa'nın İngiltere'nin, Avrupa'nın ekolojisi ile Türkiye'nin ekolojisi farklı. Biz de ortalama yağış 450-500 milimetre. Avrupa'da bin milimetre. Aradaki fark çok önemli. Bu nedenle biz bu şartlarda en iyisini yapmaya gayret ediyoruz."

Türkiye'de bu sene buğday veriminin çok iyi olduğunu aktaran Eser, rekoltenin yükselmesinde iklim şartlarının önemine vurgu yaptı.

Eser, "Şükürler olsun bu sene buğday hasadı iyi gidiyor. Bu sene iklim Türkiye'de özellikle tahıllar için çok güzel geçti. Güneyde alınan verimler 600 kilogram civarında. Trakya'da da ufak ufak hasatlar başladı. Aldığımız rakamlar çok iyi. 650 - 700 kilo civarında rakamlar geliyor. İnşallah ortalamayı bu civarlarda tutarız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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