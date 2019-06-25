Son Dakika Haberleri: Buğday hasatı başladı
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Buğday hasatı başladı

18 dakika önce

Korkuteli ilçesine bağlı ova köylerde arpa ve buğday hasatı başladı.

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Korkuteli ilçesine bağlı ova köylerde arpa ve buğday hasatı başladı. Üreticiler, yıl boyunca verdikleri emeklerinin karşılığını alırken, yaklaşık 400 bin dekar alanda başlayan hasatın 20 gün süreceği bildirildi.

Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, buğday hasatının başladığını ve bu yıl verimin arzu ettikleri düzeyde olduğunu söyledi.

Büyükçetin, Korkuteli'nde 400 bin dekar alanda Arpa ve buğday ekimi yapıldığını belirterek, "Geçen yıla göre bu yıl daha verimli. Yağmurlar çiftçinin istediği miktarda yağınca ürünlerin verimi de güzel oldu. Bu yıl arpa ve buğday, üreticiyi memnun edecek. Üreticiler emeklerinin karşılığını alacak. Bütün çiftçilerimize verimli bir sezon diliyoruz" dedi.

Çiftçiler ise, buğdayın ve arpanın bu yıl çiftçinin yüzünü güldüreceğini belirterek " Buğday verimleri çiftçilerin beklediği gibi. Buğdayın cinsine ve yerin durumuna göre güzel bir rekolte bekliyoruz. Açıklanan buğday fiyatlarından memnunuz. Bizim için 10-15 gün yoğun geçecek" diye konuştular. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:48 Kaynak: İHA
Korkuteli, Güncel
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