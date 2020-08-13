Buğday pazarında satışlar başladı - Son Dakika

Buğday pazarında satışlar başladı

Buğday pazarında satışlar başladı Bu yıl buğday hasadı kimi üreticinin yüzünü güldürürken kimi üreticiyi ise düşündürdü, alıcılar ise ürün miktarındaki azalma nedeniyle alım fiyatlarının yükselmesinden yakındı Bu yıl buğday hasadı kimi üreticinin yüzünü güldürürken kimi üreticiyi ise...

Buğday pazarında satışlar başladı

Bu yıl buğday hasadı kimi üreticinin yüzünü güldürürken kimi üreticiyi ise düşündürdü, alıcılar ise ürün miktarındaki azalma nedeniyle alım fiyatlarının yükselmesinden yakındı

SİVAS - Bu yıl buğday hasadı kimi üreticinin yüzünü güldürürken kimi üreticiyi ise düşündürdü, alıcılar ise ürün miktarındaki azalma nedeniyle alım fiyatlarının yükselmesinden yakındı.

Türkiye'de buğday üretiminde dördüncü sırada yer alan ve hububat şehri olan Sivas'ta buğday satışları başladı. Çiftçiler hasat yaptıkları arpa, buğday ve yulaf gibi ürünleri traktör ve kamyonetlerle Toptancılar Sitesinde bulunan Buğday Pazarına getiriyor. Pazarda bulunan esnaflar çiftçinin ürünlerini alarak Türkiye'nin çeşitli illerine satış gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde Sivas Ziraat Odası Başkanı'nın yaptığı açıklamada rakımın yüksek olması, soğuk havanın etkisi ve dolu yağışı sebebiyle rekolte de kayıp olduğu söylenmişti. Buğday pazarında satış yapan çiftçi buğdayın veriminden memnun değilken alım yapan bazı esnaflar ise halinden memnun gözüküyor. Buğdayın fiyatını ise kalitesi ve çeşidi belirliyor.

Çiftçinin yüzü güldü

Buğday Pazarı esnaflarından Ahmet Yiğit, bu sene hasadın iyi olduğunu ve çiftçinin yüzünün güldüğünü belirterek, "Buğdayları bu sene çok pahalı alıyoruz. Beyaz buğdayları bin 750 liraya, Kızıltanları 850-900 bin arası, bayraktarları ve gerekleri bin 740 - bin 760 arası ve tritikal tahılları 450-500 arası alıyoruz. Hasat iyi, köylünün yüzü gülüyor.Mazot ve gübre de biraz düşüm olursa, devletimiz büyük imkanlar sağlamış olur. Biz de aldığımız malın bir kısmını stokluyoruz bir kısmını ise satıyoruz.800 -810 lira gibi fiyatlara satıyoruz. Ama faturalar çok geldiği için pek bir şeyde öğrenemiyoruz. Ürünlerin kalitesi geçen seneye göre iyi. Kesik olmuş az bitmiş ama tahıllar kalorili" şeklinde konuştu.

Bazı bölgelerde verim alınamadı

Buğdayını pazara satmaya getiren çiftçi İdris Cırıtcı, doludan etkilenen bölgelerde ürün kaybı yaşandığını belirtip, "Satışlarımız şu an normal. Ama buğdayların durumları bu yıl çok zayıf. Tarlalardan mı hava durumlarından mı? ürünlerimiz çıkmıyor. Yöre yöre tarlalarımızdan verim alamıyoruz" dedi.

Çiftçi Yakup Çoban ise, buğdayın fiyatının kalitesine göre değiştiğini ifade ederek "Bu seneye geçen seneye gene olarak iyi gözüküyor. Milletimiz biraz tembel çalışıyor gibi bir izlenim var. Desteklemelerden ziyade hububat alımlarında biraz daha fiyatların iyi olmasını talep ediyoruz.Geçen seneye göre bu sene fiyatlar aşağı yukarı aynı.Fazla bir değişiklik olmadığı için bu konuda mustaribiz. Hasat zamanı yoğun bir hareketlenme olduğu için fiyatlarda çok aşırı bir oynama oluyor. Sabit bir fiyatımız yoktur. Buğdayın kalitesine göre fiyat değişiyor" ifadelerini kullandı.

Buğday pazarında satışlar başladı

Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:35

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Buğday pazarında satışlar başladı - Son Dakika Ekonomi
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