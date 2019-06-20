Son Dakika Haberleri: Buğday pazarında yağmur zarara yol açtı
Son Dakika Güncel Haber

Buğday pazarında yağmur zarara yol açtı

1 saat önce

Malatya'da etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Buğday Pazarında tonlarca hububat yağmurda ıslanarak, zarar gördü.

Buğday pazarında yağmur zarara yol açtı, System.String[]
Malatya'da etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Buğday Pazarında tonlarca hububat yağmurda ıslanarak, zarar gördü. Hasarın karşılanması için çağrıda bulunan Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, belediyelere pazar eleştirisi yaparak "Belediye başkanlarımızın nikah kıymayı ve şahitlik yapmayı bırakıp biran önce çalışma yapmalarını bekliyoruz" dedi.

Kentte etkisini sürdüren sağanak yağış, Salköprü Mahallesinde bulunan Buğday Pazarı'nda da mağduriyete neden oldu. Dışarıda bulunan tonlarca hububat yağmurda ıslanarak, zarar gördü. Pazar esnafı heba olan tonlarca buğday nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Mevcut buğday pazarının Malatya'ya yakışmadığını ifade eden Pazar esnafı, biran önce daha modern bir pazarın yapılması için yetkililere çağrıda bulundu. Esnafın yaşadığı mağduriyeti yerinde inceleyen Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'da, pazarın halinin işler acısı olduğunu söyleyerek, acil bir şekilde yeni bir Buğday ve Şire Pazarı yapılması gerektiğini dile getirdi.

Bugün yağan yağmur ile birlikte stoklanan hububatın zarar gördüğünü ifade eden Özcan, "Bugün buradaki tüccarlarımız mağdur durumdalar. Şuan buğday pazarında sezonda açıldığı için buraya üreticinin getirdiği mahsuller perişan halde. Yetkililerin bu soruna acilen bir çözüm bulmasını istiyoruz. Malatya Ticaret Borsası olarak bu konunun yakinen takipçisiyiz. Başta Sayın Valimiz, Belediye Başkanlarımız, merkezi hükümetin yetkilileri, siyasi partilerin temsilcilerinin bu konuyla ilgili bir çözüm bulmasını istiyoruz. Artık belediye başkanlarımızın nikah kıymayı ve nikah şahitlik yapmayı bırakıp biran önce yeni bir buğday pazarı ve şire pazarı talebimizi masaya yatırıp mutlaka bununla ilgili çalışma yapmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Çiftçinin de tüccarında mağdur olduğunu ifade eden Özcan, "Bu ürünü bu saatten sonra artık bozulmaya yüz tutacak duruma gelecek. Biran önce yerel aktörlerin acilen bunu masaya yatırmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:16 Kaynak: İHA
Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zerrin Özer'in boşanma kararı aldığı Murat Akıncı'dan 2 kadın şikayetçi olmuş Bomba iddia: Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanıyor Demet Akalın'dan, "Demet Şener'i affet" yorumuna imalı cevap Özcan Deniz'in eşi Feyza Deniz'den boşanma iddialarını yalanlayan paylaşım geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 19:46:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buğday pazarında yağmur zarara yol açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]